Pedro Sola se disculpa por decir que quería envenenar perros: ‘Siento una vergüenza horrible’ | VIDEO

Después de varios días de críticas en redes sociales por las declaraciones de Pedo Sola donde aseguró que le daban ganas de “aventar un trozo de carne envenenada” a los perros que acuden con sus dueños a establecimientos pet-friendly, el integrante de Ventaneando ofreció disculpas por sus declaraciones.

Cabe mencionar que estas palabras en contra de los caninos fueron transmitidas durante el programa de Azteca Uno, por lo que desataron indignación entre el público en general, pues en ese momento agregó “Las que llevan tres (perros) en una carriola, dan ganas de darles un balazo... a los dueños”, sentenció.

¡La crueldad animal NO es un chiste ni se debe normalizar!



Repudiamos los comentarios hechos por #PedroSola en televisión nacional, donde incitó al odio y a la violencia al mencionar que le gustaría "envenenar perros"

Los animales merecen respeto y protección en todo momento pic.twitter.com/hrfd4riPXR — Cuenta Conmigo (@cuentaconmigo01) July 7, 2026

Pedro Sola se disculpa por hablar de envenenar perros

Fue durante la emisión de Ventaneando este 8 de julio que Pedro Sola reconoció que sus declaraciones sobre los perros fueron desafortunadas y que no reflejan la manera en la que se siente sobre los animales.

“El lunes pasado de alguna forma cometí un error al expresar cosas que al final de cuentas no siento. Lamento mucho haber hecho ese comentario, reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas ocupan un lugar muy importante en las familias y es cierto, tal vez antes no o sí, no me di cuenta porque nunca tuve”, expresó.

El economista reconoció que debe comprender mejor la relación que tienen las personas con sus animales de compañía actualmente. “Hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme sobre este tema y no cometer errores similares”, continuó.

“Lo siento mucho de verdad. Desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible por lo que pasó y por lo que provoqué. Les ruego mucho a ustedes, disculpen, y les aseguro que mi mentalidad... también es la edad y es la época en la que yo viví y la época en la que estamos viviendo ahora, de repente a uno se le olvida”, agregó.

El mensaje del economista no calmó las aguas, pues en redes sociales ya piden su despido del programa de espectáculos e incluso cuestionan si no fue obligado a pedir perdón por lo dicho.

Esta no es la primera vez que Pedro Sola destaca por declaraciones controversiales, pues en otras emisiones de Ventaneando, también ha dado opiniones que se salen de la norma y desatan debate, pero parece que ahora fue demasiado lejos, al señalar al mejor amigo del hombre.

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