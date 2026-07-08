La diseñadora Vera Wang, ícono mundial de la moda, no sólo ha destacado por sus colecciones de vestidos de novia y su estilo sofisticado, sino también por su faceta como madre de dos jóvenes.

Sus hijas, Cecilia y Josephine, han llamado la atención del público en diversas alfombras rojas y eventos donde se han codeado con diversas estrellas de Estados Unidos y el mundo, sin embargo, poco se sabe de ellas. Descubre quiénes son las hijas de esta leyenda del diseño.

¿Quiénes son las hijas de la diseñadora Vera Wang? Conoce a Cecilia y Josephine

La famosa diseñadora Vera Wang tiene dos hijas, Cecilia y Josephine Becker, a quienes adoptó y crio junto a su exesposo Arthur Becker.

Cecilia Becker

Cecilia nació en 1990 en Nueva York, Estados Unidos, fruto del matrimonio de Vera Wang con Arthur Becker. La diseñadora se divorció en 2012.

Actualmente Cecilia tiene 36 años. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se especializó en arte y diseño. Aunque ha mantenido un perfil bastante discreto, se ha dedicado a proyectos creativos relacionados con la moda y el diseño gráfico.

La hija mayor de Vera Wang inició su carrera en Authentic Brands Group, donde trabajó en el departamento de Fusiones y Adquisiciones hasta el 2020. Ahora es directora del Programa de Liderazgo Rotacional de Comcast NBCUniversal.

En varias ocasiones ha acompañado a su madre en eventos de la industria.

Josephine Becker

Josephine, la hija menor de Vera Wang, nació en 1993 en Nueva York y tiene 33 años. Al igual que su hermana, estudió en la Universidad de Harvard, donde se enfocó en literatura y comunicación.

Actualmente se desempeña en el ámbito editorial y creativo, colaborando en proyectos culturales y de moda. Su presencia en alfombras rojas ha sido más frecuente que la de Cecilia, mostrando un estilo moderno y sofisticado que refleja la influencia de su madre.

Ambas hermanas han sido vistas en eventos llenos de celebridades, como galas benéficas y presentaciones de moda, donde han captado la atención por su porte y discreción. Aunque no han seguido directamente los pasos de Vera Wang en la industria del diseño, sí heredaron su pasión por el arte y la estética.

Cecilia y Josephine Becker, hijas de Vera Wang ı Foto: IG verawang

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