¿Quiénes son los hijos de Giorgio Armani, famoso diseñador?

El icónico diseñador italiano Giorgio Armani falleció este 4 de septiembre a la edad de 91 años, por lo que el mundo de la moda está de luto, pues se va uno de los modistos más legendarios de la historia que revolucionó la industria del vestir.

Giorgio Armani fue un ilustre en la industria de la moda creando un imperio de ropa para hombre y para mujer, expandiendo su negocio a los perfumes y el maquillaje.

En su vida estuvo acompañado por Leo Dell’Orco, su esposo, pareja y mano derecha en su empresa, era su apoyo incondicional y su respaldo en todo lo que el diseñado hacía.

Sin embargo, los fans están interesados en conocer más sobre la vida personal del modisto y su trayectoria en la industria de la moda.

¿Cuántos hijos tuvo Giorgio Armani?

Giorgio Armani no tuvo hijos biológicos nunca, sin embargo, el diseñador se encariñó con Bianca, la hija de uno de sus empleados, tan es así que el diseñador la quería como si fuera su propia hija.

“Esto me ha hecho entender que habría sido un buen padre”, señaló el diseñador en alguna entrevista para medios.

Sin embargo, se tiene muy poca información sobre Bianca y su relación padre e hija que tuvo con el diseñador.

Lamentan en redes muerte de Giorgio Armani

Los usuarios de internet, los fans y los amantes de la moda están de luto por el fallecimiento del diseñador, en redes sociales han dejado mensajes de condolencias para recordar al creador de ropa.

“Las leyendas vivirán para siempre, él hizo historia”, “El símbolo de la elegancia”, “Con el corazón roto pero honrado de haber podido trabajar y ser testigo de su universo en mi reciente trabajo para su increíble equipo en España. Gracias Giorgio”, “El maestro que cambió la forma en que vestimos al mundo. Mi más sentido pésame a la familia y equipo Armani”, fueron algunos de los comentarios.

Famosos que vistieron Armani

Giorgio Armani creó una infinidad de looks para famosos internacionales para entregas de premios y otros eventos.

Algunos de los famosos que vistieron sus diseños son: Cate Blanchett, Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Martin Scorsese, Lily Collins, entre muchos más.