La noticia del fallecimiento de Giorgio Armani sacudió al mundo de la moda pues el diseñador era una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en la industria. Luego de su muerte, ha dejado una profunda tristeza en entre sus colegas, amigos y familiares, del mismo modo, en su pareja Leo Dell’Orco, con quien vivió los últimos 20 años de su vida.

Pero ¿quién es la pareja de Giorgio Armani y a qué se dedica? Aquí te contamos del heredero del Emporio Armani.

¿Quién es Leo Dell’Orco, pareja de Giorgio Armani?

Giorgio Armani, a pesar de ser una figura pública de renombre mundial, fue muy reservado respecto a su vida personal y amorosa, por lo que nunca se supo si estaba casado. Sin embargo, se sabe que pasó los últimos momentos de su vida con Leo Dell’Orco.

Leo Dell’Orco es un diseñador italiano conocido por su larga trayectoria dentro de la casa de moda Giorgio Armani, donde ha trabajado durante varias décadas. Además, es considerado una de las figuras más cercanas a Armani, tanto a nivel profesional como personal.

Con 24 años Leo comenzó a colaborar con Giorgio Armani en los años 80 y, con el paso del tiempo, se convirtió en director de diseño de moda masculina para varias líneas de la firma, incluyendo Giorgio Armani y Emporio Armani. Su sensibilidad estética y su comprensión del estilo sobrio y elegante característico de la marca del italiano le permitieron interpretar y mantener intacta la visión de Armani a lo largo de los años.

En 2021 causaron polémica cuando Giorgio salió al escenario sosteniendo la mano de Leo, al finalizar uno de los desfiles de la colección masculina de la marca.

Leo Dell’Orco, la pareja del diseñador Giorgio Armani ı Foto: Reuters/Simone Lucarell

Otras parejas de Giorgio Armani

Giorgio Armani también mantuvo una relación importante con Sergio Galeotti, quien fue su pareja sentimental durante un tiempo y su socio de negocios, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo de la marca Armani.

Sergio era un arquitecto italiano que vio el talento de Armani en el diseño de moda mientras trabajaba como diseñador freelance. En 1975, juntos fundaron la compañía Giorgio Armani S.p.A. Galeotti era el encargado de la parte financiera y de gestión del negocio, mientras que Armani se enfocaba en la creación y el diseño.

La combinación brindó frutos y fue muy exitosa, ya que rápidamente lograron posicionarse como una de las marcas de lujo más influyentes del mundo.

Su relación sentimental no fue muy comentada públicamente debido a la época, pues solían mantener su orientación sexual en privado. Sin embargo, tras la muerte de Sergio Galeotti en 1985, Armani expresó abiertamente lo mucho que significó para él tanto a nivel personal como profesional.

Su fallecimiento fue un golpe duro para Armani, pues en varias entrevistas reconoció que Galeotti fue una de las personas más importantes de su vida.