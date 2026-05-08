Regalos para este Día de las Madres y sorprender a mamá el 10 de mayo

Ideas de regalos para el Día de las Madres este 10 de mayo

El Día de las Madres es una de las fechas más importantes del año, una oportunidad perfecta para agradecer todo el amor, apoyo y dedicación que las mamás brindan todos los días.

Y aunque muchas veces ellas aseguran que “no necesitan nada”, encontrar un detalle significativo siempre es una forma de hacerlas sentir queridas y valoradas este 10 de mayo.

Desde regalos clásicos como flores, perfumes o joyería, hasta experiencias más personales como un desayuno sorpresa, un día de spa o una comida en familia, las opciones para consentir a mamá son cada vez más variadas. Lo más importante no es el precio del regalo, sino el significado y el tiempo que se dedica a elegir algo pensado especialmente para ella.

Actualmente, muchas personas también optan por obsequios útiles y personalizados, como artículos para el hogar, tecnología, ropa, libros o detalles hechos a mano. Incluso, pequeños gestos como escribir una carta, preparar su platillo favorito o compartir tiempo de calidad pueden convertirse en recuerdos inolvidables para celebrar esta fecha.

Si todavía no sabes qué regalar este Día de las Madres, existen alternativas para todos los gustos y presupuestos. Ya sea un detalle sencillo o una experiencia más elaborada, lo importante es celebrar a las mamás y aprovechar el 10 de mayo para demostrarles cuánto las queremos.

Ideas de regalos para el 10 de mayo

Decoración de la casa

Regalar elementos para decorar la casa puede ser una gran opción porque son detalles que combinan utilidad, estilo y un toque personal. Muchas mamás disfrutan al crear espacios cómodos y acogedores, por lo que obsequios decorativos pueden ayudar a renovar algún rincón especial del hogar.

Obsequiar un sillón es sumar confort y estilo en una sola pieza, ideal para completar ambientes y darles un toque sofisticado sin necesidad de transformarlos por completo. Una opción es el sillón Bridge de Kare Design es una pieza que suma sofisticación.

Elementos para decorar la casa como un sillón ı Foto: Especial

Spa

Si quieres darle a tu mamá un espacio para relajarse, descansar y desconectarse de la rutina diaria para que se renueve física y emocionalmente, entonces el spa es la opción para tener una experiencia de masajes, faciales, aromaterapia y más actividades para consentirla.

Por ejemplo, en Nymphea Spa, ubicado en Colima 75, Roma Norte, CDMX, tiene opciones del 10 de mayo, como masajes para piernas cansadas, moldeantes brasileños, relajación Thai herbal o drenaje linfático, entre otros.

Spa para mamá ı Foto: Gemini

Perfume

Los perfumes siempre son una opción infalible, para sorprender a mamá el 10 de mayo. Solo tienes que conocer el tipo de aromas que ella prefiere: dulces, amaderados, frutales, cítricos, entre otros. Hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Por ejemplo, Aura Alba de Natura, una fragancia vegana, con notas de la flor rosa, la flor de miel, mientras que la lichi introduce un matiz luminoso y jugoso. En el fondo, el sándalo y el patchouli aportan profundidad.

Aura Alba ı Foto: Especial

Otra opción es la fragancia Woman de Ferrioni, que tiene una mezcla Floral Frutal que se siente fresca, dulce y súper reconfortante con notas de manzana verde, melón, piña y fresas.

Woman ı Foto: Especial

Para las que aman cocinar

Si tu mamá disfruta cocinar, puedes optar por un obsequio que sea una herramienta para crear deliciosos platillo. Por ejemplo, unos cuchillos que además de ser funcionales son duraderos, como los de Chef Swiss Classic de Victorinox, convirtiéndose en un regalo especial que puede acompañarla en cada comida y reunión familiar.

Este tipo de regalo demuestra atención a sus gustos e intereses, especialmente si cocinar es una actividad que realmente disfruta.

Para más amás que disfrutan cocinar ı Foto: Especial

Escapada dentro de la ciudad

Invita a mamá una escapada dentro de la ciudad para salir de la rutina sin necesidad de hacer un viaje largo. Muchas veces, entre el trabajo, la casa y las responsabilidades diarias, las mamás pocas veces se toman un momento para descansar realmente. , Skyscanner hizo un análisis y sugiere algunos hoteles en destinos ideales para una escapada relajante en donde es posible encontrar estancias desde $2,880 por noche como Hotel Marquis Reforma o Sofitel en Reforma.