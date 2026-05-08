Día de las madres: Restaurantes para festejar el 10 de mayo

El 10 de mayo es una de esas fechas más especiales para. los mexicanos que merecen un gran festejo para las mamás en su Día de las madres: una buena comida, sobremesa larga y tiempo de calidad con las reinas de la casa. Ya sea que prefiera un brunch elegante, cocina mexicana tradicional, un lugar con terraza bonita o un restaurante perfecto para consentirla con postres y café, siempre hay un espacio ideal para celebrar.

Porque más allá del regalo, muchas veces lo que más se disfruta es compartir la mesa, platicar sin prisas y crear un momento especial juntos.

Una nueva investigación de OpenTable revela que el 74 por ciento de los mexicanos planea salir a un restaurante para celebrar el Día de las Madres este año, y el 92 por ciento afirma que comer fuera juega un papel importante en esta celebración.

El estudio revela que el brunch gana terreno entre los festejos favoritos. Aunque las salidas a comer a las 3:00 p.m. fue el horario más popular para el Día de las Madres el año pasado, la 1:00 p.m. mostró una fuerte tendencia al alza, con un crecimiento del 66 por ciento año contra año en 2025.

Los millennials son los que más piensan llevar a sus mamás a un restaurante (79 por ciento).

“El Día de las Madres es una fecha clave en la cultura mexicana, y nuestra investigación confirma que el corazón de la celebración se ha mudado a la mesa de un restaurante”, comentó Juan Luis Reed, Gerente General de LATAM en OpenTable.

Por eso, te dejamos algunas de las recomendaciones de OpenTable de restaurantes que destacan por su ambiente, menú y experiencia, ideales para festejar a mamá este Día de las Madres.

Restaurantes para festejar el Día de las Madres este 10 de mayo en CDMX