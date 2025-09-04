El mundo de la moda está de luto pues Giorgio Armani, el icónico diseñador, falleció a los 91 años, informó este jueves el Grupo Armani a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. El italiano comenzó su carrera en los 60 y resaltó por su talento y frescura.

A raíz de su muerte, recordamos brevemente su trayectoria y te mostramos cómo se veía Giorgio cuando era joven.

Así se veía Giorgio Armani de joven | FOTOS

Giorgio Armani era un reconocido diseñador de moda italiano que nació el 11 de julio de 1934 en Piacenza, Italia. Fue el fundador de la marca Armani, una de las casas de moda más prestigiosas y exitosas del mundo.

Antes de dedicarse al diseño de modas, estudió medicina por poco tiempo y luego trabajó como escaparatista en una tienda departamental en Milán, donde comenzó a desarrollar su gusto por la moda.

Armani inició su carrera en diseño en la década de 1960, cuando trabajó para la firma Nino Cerruti, y en 1975 fundó su propia empresa junto a su socio y pareja, Sergio Galeotti. Su enfoque innovador y fresco redefinió la moda masculina, introduciendo trajes más suaves pues no tenían forros rígidos, lo que brindaba un estilo elegante pero cómodo a los compradores.

Giorgio Armani posa junto a un perro ı Foto: Especial

Este enfoque revolucionario también lo aplicó en la moda femenina, por lo que eliminó barreras entre lo formal y lo casual. Esto generó que su empresa creciera a pasos agigantados.

Ganó fama internacional en los años 80, especialmente cuando vistió a Richard Gere en la película American Gigolo (1980), lo que le abrió las puertas de Hollywood. Desde entonces, la marca ha vestido a innumerables celebridades en las alfombras rojas más famosas del mundo. Además, trabajó diseñando vestuarios para cantantes como Lady Gaga, Beyonce, Whitney Houston y más.

Giorgio Armani en la portada de una revista en abril de 1982 ı Foto: X @rebecamaccise

Pero el imperio de Giorgio Armani se ha expandido más allá de la ropa de lujo, incluyendo líneas como Emporio Armani, Armani Exchange, perfumes, accesorios, hoteles y mobiliario. A lo largo de su carrera, el italiano ha sido reconocido por su estilo sobrio, elegante y atemporal que encanta hasta a los clientes más exigentes.

Aunque siempre ha mantenido un perfil bajo en su vida personal, no cabe duda de que ha sido una figura influyente en la moda global y un pionero en el marketing de marcas de lujo. Giorgio Armani partió, pero su imperio y diseños continuarán siendo un símbolo de excelencia y calidad en el diseño italiano.