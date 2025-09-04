Muere Giorgio Armani, diseñador mundialmente reconocido

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani, sinónimo del estilo y la elegancia modernos de su país, murió a los 91 años, informó este jueves la empresa.

“Con infinita tristeza, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani.

“Il Signor Armani, como siempre fue llamado con respeto y admiración por empleados y colaboradores, partió en paz, rodeado de sus seres queridos.

“Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los muchos proyectos en curso y futuros”, se indicó en un comunicado.

Armani combinaba el talento de un diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigiendo una empresa que facturaba unos 2 mil 300 millones de euros (2 mil 700 millones de dólares) al año.

Giorgio Armani has unfortunately passed away. May he rest in peace🕊️ pic.twitter.com/Mu8FfzaCtj — Outlander Magazine (@StreetFashion01) September 4, 2025

