Así fue el funeral de Valentino Garavani; Anne Hathaway rompe en llanto y rinden tributo al diseñador

La muerte de Valentino Garavani el pasado 19 de enero desató el luto en el mundo de la moda, pero también en el espectáculo y en Italia, por el fallecimiento del icónico diseñador de 93 años de edad.

Tras varios días de velatorio, este viernes se llevó a cabo el funeral de Valentino Garavani, como se había anunciado el pasado lunes junto con la noticia de su deceso. Las exequias se llevaron a cabo en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana.

¿Quiénes fueron al funeral de Valentino Garavani?

Al funeral asistieron diversas personalidades de la industria de la moda y el espectáculo. Las cámaras captaron a Anne Hathaway, quien rompió en llanto fuera de la iglesia por la inesperada muerte del diseñador.

Anne Hathaway en el Funeral de Valentino Garavani ı Foto: AP

Anna Wintour también estuvo presente en la despedida del ícono. Lució un abrigo ajustado con peluche en las solapas y su característico corte de cabello.

Anna Wintour en el Funeral de Valentino Garavani ı Foto: AP

Donatella Versace fue otra de las asistentes, quien llegó en un look full black y el cabello lacio. Ella acudió el día anterior a presentar sus respetos en la cámara ardiente que se instaló en la sede de PM23 en la Piazza Mignanelli 23 de Roma.

Donatella Versace en el Funeral de Valentino Garavani ı Foto: AP

Tom Ford fue uno de los diseñadores que asistió y brindó un discreto homenaje a Valentino, pues él y Alessandro Michele (creativo de Valentino) vistieron de negro con toques del ‘rojo Valentino’ que fue uno de los elementos del italiano que permearon en la industria.

Tom Ford en el Funeral de Valentino Garavani ı Foto: AP

El diseñador italiano Pierpaolo Piccioli también estuvo presente. El famoso trabajó durante más de 20 años mano a mano con Valentino en la casa de modas y después, fue el director creativo desde el 2016 hasta el 2024.

Pierpaolo Piccioli y Afef Jnifen en el funeral de Valentino ı Foto: Reuters

El director ejecutivo de Christian Dior y la modelo asistieron al funeral de Garavani luciendo atuendos oscuros y con una apariencia discreta y elegante para despedirse del famoso.

La modelo Natalia Vodianova y el CEO de Christian Dior Antoine Arnault en el funeral de Valentino. ı Foto: Reuters

La actriz Liz Hurley apareció visiblemente conmovida por la muerte de Valentino, siendo acompañada en todo momento por su hijo, quien contrastó el look total black de su madre con una bufanda rojo Valentiino.