Adiós a Valentino, el último emperador de la moda

El diseñador italiano Valentino Garavani, figura emblemática de la alta costura del siglo XX y comienzos del XXI, falleció ayer 19 de enero de 2026 a los 93 años en su residencia en Roma, “rodeado de sus seres queridos”, según informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti a través de redes sociales. El funeral se llevará a cabo el próximo viernes en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires.

Valentino no sólo fue un diseñador: fue un narrador de elegancia. Su impronta definió la estética de décadas, desde la Dolce Vita romana hasta las alfombras rojas del siglo XXI, elevando el llamado “rojo Valentino” a un símbolo universal de glamour.

Valentino en un desfile de modas en Roma, en 1985. ı Foto: Reuters y AP

Su legado, que abarcó más de 45 años de trayectoria, dejó una huella indeleble tanto en la moda como en la cultura popular. Su casa fue un faro para celebridades, aristócratas y figuras internacionales que encontraron en sus creaciones la perfección de la forma y la textura.

300 diseños se exhibieron en el museo Ara Pacis de Roma en 2007

Al enterarse de su muerte, numerosas estrellas y figuras del estilo compartieron sus condolencias en redes sociales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, escribió en X: “Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde una leyenda, pero su legado seguirá inspirando generaciones. Gracias por todo”.

Sarah Jessica Parker lució gran parte de sus vestidos en la serie Sex and the city. ı Foto: Reuters y AP

La actriz Gwyneth Paltrow, a través de Instagram, recordó al diseñador como “un faro de elegancia y creatividad que iluminó nuestras carreras”, subrayando su impacto en la moda contemporánea y en la cultura cinematográfica.

Además, diseñadores como Donatella Versace lo recordaron como “un verdadero maestro”, mientras que la familia Armani destacó el profundo respeto y admiración profesional que compartieron con él por décadas.

Desde sus primeros años, Valentino se movió con naturalidad entre figuras legendarias. Visitó a Elizabeth Taylor en Roma durante el rodaje de Cleopatra, y pronto su atelier fue un punto de encuentro para damas de la alta sociedad, como Begum Aga Khan, la reina Paola de Bélgica, Audrey Hepburn, Joan Collins y Jacqueline Kennedy, quien lució un vestido de Valentino para casarse con Aristóteles Onassis en 1968.

Jacqueline Kennedy junto al diseñador, en 1970. ı Foto: Reuters y AP

El Dato: El “Rojo Valentino” fue uno de los grandes aportes del diseñador a la industria, siendo su creación y sello personal, el cual estuvo presente en sus colecciones.

La presencia de sus diseños en la alfombra roja de los premios Oscar se volvió un clásico. Entre los vestidos más recordados figuran el rico bordado que Jane Fonda usó en 1981 al aceptar el premio por su padre; el vestido blanco y negro que lució Julia Roberts en 2001; el caftán menta de Jennifer Lopez en 2003 y el brillante amarillo que llevó Cate Blanchett en 2005.

En la ceremonia de 2002, Anne Hathaway caminó la alfombra roja con un elaborado vestido Valentino acompañada por el propio diseñador, una imagen que encapsuló décadas de confianza entre creador y musa. Mientras que en los premios Billboard 2013, la mexicana Paulina Rubio robó las miradas con el vestido rosa de la casa de moda.

Elizabeth Taylor fue una de sus primeras musas, la conoció en la filmación Cleopatra. ı Foto: Reuters y AP

Valentino nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia, y desde joven mostró una inclinación por el diseño. Estudió en la prestigiosa École des Beaux-Arts y la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne antes de establecer su casa de modas en Roma en 1960.

Su sello: líneas puras, detalles meticulosos, pliegues, organzas y la permanente presencia del rojo en prendas que encarnaban feminidad y fuerza. Su visión estética atrajo la atención de editoras como Diana Vreeland y le aseguró lugar en la historia del diseño.

El italiano posando con Naomi Campbell y Elle Macpherson. ı Foto: Reuters y AP

Aunque se retiró oficialmente en 2008 con un desfile memorable en París, su nombre siguió representando la excelencia y el lujo. Su trabajo fue registrado en documentales como Valentino: The Last Emperor, que exploró su vida y carrera.