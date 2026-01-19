¿De qué murió el diseñador de modas Valentino Garavani? Esto se sabe

La muerte de Valentino Garavani ha sacudido al mundo de la moda, al tratase de uno de los diseñadores más icónicos del siglo XX, quien falleció este lunes en Roma, Italia a la edad de 93 años.

Se informó que en los próximos días se instalará la cámara ardiente de Valentino Garavani en la sede de PM23 en la Piazza Mignanelli 23 de Roma y permanecerá abierta al público los días miércoles 21 y jueves 22 de enero entre las 11:00 y las 18:00 horas.

Así mismo, el viernes 23 de enero se llevará a cabo el funeral, a las 11:00 horas en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, ubicada en la Piazza della Repubblica, en el centro de la capital italiana.

Se espera la asistencia no solo del público en general, sino de varias celebridades que fueron vestidas por el diseñador a lo largo de su carrera y con quienes generó un vínculo a través de la alta costura.

¿De qué murió Valentino Garavani?

Fue la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti quienes dieron a conocer la muerte del artista al publicar un breve comunicado en el que describían brevemente el fallecimiento.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos“. explicaba la descripción en las publicaciones sobre el deceso, sin dar mayores detalles.

Se sabe que su muerte ocurrió de manera tranquila y que estuvo rodeado de sus seres queridos, incluyendo al empresario italiano Giancarlo Giammetti, su socio y compañero de vida por más de cinco décadas.

Valentino Garavani con Giancarlo Giammetti ı Foto: Reuters

Aunque de momento no se ha dado a conocer la causa de muerte oficial, la fundación no detalló algún problema médico, por lo que su fallecimiento se asocia con las complicaciones naturales a su edad avanzada.

El diseñador llevaba varios años fuera de la vida pública. En la última década, vivió entre su residencia en Roma y una propiedad en Francia, donde disfrutaba de una vida cada vez más privada. Personas cercanas señalaban que tenía una movilidad limitada, por lo que prefería encuentros fuera del foco mediático.

En el pasado su nombre se relacionó con cirugías estéticas pero nunca se informó sobre una enfermedad grave por los efectos acumulados de las mismas. Durante la pandemia por Covid-19, Garavani mostró una preocupación especial por los adultos mayores y participó de manera activa en donaciones para hospitales italianos.

Fue en el año 2008 que Valentino Garavani se retiró de la moda de manera oficial y desde entonces estuvo dedicado a la filantropía, el cuidado de los animales y otros proyectos personales.