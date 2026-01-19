Luto en la moda

Muere el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años, leyenda de la alta costura

El ícono de la alta costura falleció rodeado de sus seres queridos

Muere el diseñador italiano Valentino Garavani
Muere el diseñador italiano Valentino Garavani Foto: Reuters
Por:
Mariana Garibay

Este lunes 19 de enero se dio a conocer la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, de los grandes referentes de la alta costura a nivel internacional. La información fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

“El gigante de la moda falleció serenamente en su residencia de Roma, rodeado del afecto de sus seres queridos”, señaló la fundación en el comunicado oficial con el que dieron a conocer la muerte de Valentino Garavani.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
ITATÍ CANTORAL en sesión fotográfica de la obra.
Juicio a una zorra

Itatí Cantoral le da voz a la mujer del mito