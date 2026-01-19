Muere el diseñador italiano Valentino Garavani a los 93 años, leyenda de la alta costura

Este lunes 19 de enero se dio a conocer la muerte del diseñador italiano Valentino Garavani, de los grandes referentes de la alta costura a nivel internacional. La información fue confirmada por la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti.

“El gigante de la moda falleció serenamente en su residencia de Roma, rodeado del afecto de sus seres queridos”, señaló la fundación en el comunicado oficial con el que dieron a conocer la muerte de Valentino Garavani.

#ÚLTIMAHORA | El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años. pic.twitter.com/yjT48rLTgr — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 19, 2026

INFORMACIÓN EN DESARROLLO