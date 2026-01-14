Diseñadora acusa a La Fatshionista de ningunear su trabajo: ‘No está siendo totalmente sincera’ | VIDEO

Los señalamientos contra Priscila Arias ‘La Fatshionista’ no se detienen y en medio de la polémica, una diseñadora de modas alzó la voz para hablar sobre la mala experiencia que tuvo con la influencer.

No ha tardado en hacerse viral un video de una tiktoker y diseñadora de modas cuyo usuario es @cabrasdoradas y se hace llamar Gracinha. “Storytime cuando La Fatshionista me ninguneó en una pasarela mis diseños”, comenzó la mujer.

La modista comenta que al trabajar en colaboración con la marca Sarelly Sarelly para una pasarela de un evento de moda de TikTok, invitaron a Prisicila Arias y a ella le tocó hacer la prenda de la modelo plus size que mezclara los valores de ambas.

Sin embargo, comenzaron a llegar las red flags. Por un lado, nunca le pasaron las medidas de la modelo y por eso hubo problemas en el fitting, aunque hasta ese momento no habían problemas.

“No me había preguntado si se lo podía llevar, ella ya tenía todo guardado en su bolsa”, aseguró. “Al final del desfile ella dijo ‘¿me puedo quedar con todo?’“, recordó que pidió la creadora de contenido, ante lo que la diseñadora aceptó a excepción de unas tiras de tela que llevó extra y que necesitaba para sus diseños. Cuando le explicó esto, asegura que Arias “se molestó”.

Sin embargo, el momento de mayor sorpresa llegó cuando al día siguiente, la creadora de contenido subió unas historias en donde mostraba su inconformidad con la organización del desfile y particularmente la forma en la que la vistieron.

“Habló de que yo le puse un body cuando di la opción si lo quería o no. Que la hacía ver que no tenía cuello, pero hermana, no había mucho que hacer. Uno tiene que ser honesto con lo que es”, sentenció.

También recuerda que la modelo comentó: “Que yo no sabía diseñar para gordas porque yo no era gorda, yo tenía curvas y no sabía cómo diseñar para una persona como ella. Entonces como que me excluyó de ser del equipo de gordas”, expresó.

“Ella tuvo oportunidad de decirme por dónde [...] pero ella nunca dijo nada”, señaló, “tiene la realidad un poco alterada y cuando dijo que no le había diseñado bien me sacó un poco de onda", se sinceró.

La diseñadora asegura que esto debe ser parte de la forma de ser de La Fatshionista: “Ella decidió callar, ser amable y condescendiente y creo que justo ese es su personaje. Cuando la ves en el lugar no sabe decir las cosas como debe de ser, sino que se escuda en las plataformas para crear estas cosas duales donde no está siendo totalmente sincera”, dijo.