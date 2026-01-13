La Fatshionista estalla contra las críticas por dejar Seis de Copas: ‘Si he estado tan rota es gracias a ustedes’ | VIDEO

La Fatshionista estalla contra las críticas por dejar Seis de Copas

Priscila Arias ‘La Fashionista’ se ha pronunciado a unas semanas del inicio de la polémica por su salida del programa Seis de copas, la cual anunció meses antes de lo acordado con sus excolaboradoras.

La polémica de Seis de copas trajo a la conversación diversos temas como la amistad y el respeto de acuerdos en el trabajo, así como la importancia de la salud mental y el saber salir de un lugar cuando esté ya no te hace sentir bien.

¿La Fatshionista dejará 6 de copas? ı Foto: IG: @6decopas_

A pesar de que muchos apoyaron a La Fashionista con su mensaje a favor de la salud mental, otros la criticaron al asegurar que buscó protagonismo y arruinó las celebraciones de fin de año de resto de sus compañeras al lanzar la bomba de su salida, avisándoles con apenas horas de anticipación.

La Fatshionista habla de la polémica con Seis de Copas

A través de sus redes sociales, después de tomarse un descanso de varios días, Priscila Arias publicó un video en el que reacciona a la polémica que se desató por su salida del podcast y en donde se le ve sumamente molesta.

En un inicio, la famosa se sincera de los problemas de salud mental, al asegurar que nunca había tenido ataques de ansiedad tan constantes, la necesidad de ir al psiquiatra, dejar su trabajo y la sensación de esconderse de las personas por la reciente polémica.

“Como persona gorda de toda la vida estoy acostumbrada a que me hagan bullying [...] Hay hombres, mujeres, adultos hechos y derechos que [...] se han puesto a hacer decenas de videos hablando horrible sobre mí, con una ignorancia tremenda”, acusó.

Además, señaló: “Quiero decirles que si la estado pasando tan mal y que si he estado tan rota es gracias a ustedes”, sentenció, “ustedes están violentándome, participando en destruir mi salud mental, emocional y física”, aseguró.

La famosa también mencionó que no por ser figura pública las personas pueden opinar sobre su salud mental: “Que yo esté aquí vulnerándome no te da derecho a pisotearme [...] Se llama violencia digital y las consecuencias te las llevas en la consciencia”, dijo.

Arias indicó que no ha sido fácil atravesar esta polémica y pensar en las formas en las que pudo haber evitado los señalamientos, pero asegura que “no se merece” los ataques. Sin embargo, rescató el aprendizaje que quedó en ella:

“Nunca te arrepientas de ser valiente y de hacer algo por ti [...] La gente igual te va a criticar. Se va horrible, pero si alcanzas a ver un poquito más adelante te vas a dar cuenta algo a lo que pocos se atreven, elegirte”, sentenció

La Fatshionista destacó que ha sido importante para ella el reencontrarse con su red de apoyo, al asegurar que fueron su soporte, además de la lealtad de su comunidad que “se avienta unos tiros para defenderla” porque asegura que le han ayudado a no sentirse tan sola.

Además, envió un mensaje a Seis de Copas: “Les quiero agradecer a las copas. Lo que construimos fue muy importante, muy valioso y les deseo lo mejor en esta etapa. Cerrar una etapa puede ser reconstruir”, indicó.

En redes sociales, los usuarios en redes sociales se dividieron. Mientras algunos celebraron las declaraciones de La Fatshionista, otros indicaron que se está victimizando. Te dejamos algunas reacciones: