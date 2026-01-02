Fer Martín de Seis de Copas rompe en llanto por la salida de La Fatshionista: ‘Fue muy abrupto’ | VIDEO

Fer Martín de Seis de Copas rompe en llanto por la salida de La Fatshionista

Fer Martín, quien forma parte del podcast Seis de Copas, se sinceró respecto a la polémica salida del programa de su compañera y amiga Priscila Arias ‘La Fatishionista’, quien dio a conocer el pasado miércoles 31 de diciembre del 2025 que había decidido alejarse del proyecto.

Y es que cuando Priscila Arias dio a conocer su salida del programa, generó mucha discusión en redes sociales y especulaciones, incluyendo quienes hablaban de una posible pelea que pudo romper la amistad entre las seis participantes.

Fer Martín reacciona a la salida de La Fatshionista

Después de que en redes sociales comenzaran las especulaciones en torno a porqué La Fatshionista se fue de Seis de Copas con un anuncio tan inesperado, Fernanda Martín rompió en llanto al sincerarse con su audiencia respecto a sus sentimientos por el complicado momento que atraviesa el podcast.

La mujer mencionó en primer lugar que se encuentra en un momento complejo para ella, pues está a solo dos semanas de dar a luz a su primer bebé, por lo que quería centrar su atención en ello, pero la polémica le ha resultado imposible de ignorar.

“Estoy muy triste, me siento un poco rota porque no puedo entender las formas en las que se está actuando”, se sinceró, “por más que estoy queriendo respetar su espacio también de este lado está siendo pesado porque fue muy abrupto y no lo que habíamos pensado”, comentó.

Fer aclaró que a lo largo del proyecto, siempre se enfocaron en cuidarse entre ellas y la salud mental de cada una, llegando incluso a cancelar episodios grabados que nunca vieron la luz. “Siempre fue prioridad cuidarnos, sí actuamos como amigas y hoy no le estoy sintiendo así. Eso es lo que lo está haciendo tan complicado”, comentó.

“Nos prometimos que íbamos a hablar entre nosotras, que siempre íbamos a actuar primero desde la amistad y pues... Pris no contesta mis mensaje, no contesta los mensajes del grupo”, admitió, dejando ver una desconexión en la relación.

Sobre cómo se enteraron del anuncio que se daría, Fer revela que la modelo plus size les dio poco tiempo para prepararse: “Solo nos avisó a las nueve de la noche, antes de subir su video. Antes de eso nos escribió para desahogarse, le respondimos y no sé si leyó algo”, compartió.

“Es muy triste porque así no se tienen que hacer las cosas”, sentenció antes de resaltar de nuevo que ninguna de las participantes fue obligada a nada durante su participación y que incluso cuando hablaron de cortar la temporada para que fuera más ligero para ellas, Priscila fue una de las que se negó “porque bajaba mucho la monetización”.

Finalmente, Fer Martín lamentó que no se hayan podido hacer las cosas de manera diferente y aseguró a los fans de Seis de Copas que seguirán adelante con el proyecto sin importar la salida de La Fatshionista. “Las quiero mucho a ustedes y a mis compañeras que son mucho más. Sí somos amigas, quiero pensar que es una mala racha”, dijo.