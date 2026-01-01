La Fatshionista deja Seis de copas: ‘Estoy cansada’ | VIDEO

Priscila Arias ‘La Fatshionista’ reveló que dejará el podcast Seis de Copas, al dar a conocer que siente que la exigencia del proyecto es más de lo que ella puede dar al considerar que el mismo no le regresa lo suficiente como para dejar de lado sus otros ingresos.

Seis de Copas es un podcast que lleva varios años y se ha consolidado como uno de los proyectos femeninos más reconocidos en México. Está integrado por Hola Sunshine, Fernanda Martín, Diana Wong, María Bolio, Mónica Makaco y La Fatshionista, quienes en los videos hacen reflexionen y cuentan anécdotas de temas concretos.

¿La Fatshionista se irá de 6 de Copas?

A través de redes sociales, se ha hecho viral un clip en el que podemos ver a Priscila hablando sobre la posibilidad de quedarse fuera del podcast en el futuro, al señalar que no tiene la suficiente energía o ánimo como para entregarse más al proyecto.

En el video publicado por la creadora de contenido, la mujer comentó: “(Seis de Copas) es un proyecto que me pide más de lo que quiero, puedo dar y más de lo que me da y tengo que ponderar todo lo que hago para ponerlo en prioridad porque no puedo con la exigencia que necesita el proyecto”, explicó.

“No es un ‘quiero dejar ir Seis de Copas’ pero en muchas partes sí”, admitió al explicar que ha dejado de lado temas de su vida, trabajo y estado de salud por “seguir sosteniendo un proyecto” que “no le da lo suficiente para poner en pausa todo lo demás”.

“La verdad es que estoy cansada, ¿Qué espero del 2026? Ya no tener que lidiar con muchas de las exigencias para poderme concentrar en mis propias metas", dijo antes de revelar que incluso teme comenzar con la planeación de su boda por la idea de que el podcast se interponga en sus planes.

En ese sentido, señaló que es tanto lo que le pide La Fatshionista como Seis de Copas y admitió que se siente egoísta de no querer invertir del mismo modo que sus compañeras de programa. “Están viniendo embarazadas a grabar, viniendo con hijos y dejan, de Querétaro vienen y hacen, ¿Por qué entonces yo no podría meterle?“, se cuestionó.

“Me está desgastando demasiado”, admitió al comentar. “Lo que tenga que irse, se tendrá que ir porque no sé si les llevo el ritmo. Por salud estoy diciendo necesito pausar”, admitió al señalar que en el 2026 tendrá que considerar el mantenerse o no en el proyecto.

La Fatshionista revela que sí dejó Seis de Copas

Asimismo, publicó un segundo video en el que confirmó su salida del proyecto, al revelar que esta noticia la llevaba guardando desde el mes de septiembre, cuando terminaron de grabar los episodios.

Reiteró de ese modo que el episodio demanda mucho y comentó que agradece todas las oportunidades que ha tenido con el proyecto. Además, comentó que tenía mucha carga de trabajo y estrés, aunque admitió que se lleva bien con todas las chicas del podcast.

También confirmó que su creatividad y productividad ha mejorado a raíz de su decisión y que de momento, ha pospuesto su boda y se encuentran separados pero en terapia de pareja para mejorar.

Algunas de las reacciones por las declaraciones de La Fatshionista sobre estar cansada por la exigencia de Seis de Copas como proyecto son:

"No se dan cuenta que Pris no está molesta, está cansada“.

“Puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo”.

"Decir que 6 de copas le exige mas de lo.que le.da..."

"La más sincera de las 6. Siento que la única que jalaba el programa era Fer, las demás puro compromiso ya“.

"Es de valientes soltar algo tan grande y maravilloso por no apagarse uno mismo“.