¿Ya no se casa? La Fatshionista se separa de su novio Iván, al que le pidió matrimonio | VIDEO

La Fatshionista se separa de su novio Iván al que le pidió matrimonio

Parece que La Fatshionista se encuentra en un momento de cambios, pues además de anunciar su salida del podcast Seis de Copas, también dio a conocer que se había separado de su prometido Iván, a quien le pidió matrimonio en diciembre del 2024.

Después de generar polémica al pedirle matrimonio a su novio, La Fatshionista siguió mostrando su relación en redes sociales, pero al anunciar su salida de Seis de Copas, también reveló brevemente que se encuentra separada de Iván, una noticia que sorprendió a muchos.

En el comunicado donde habla de su salida oficial, mencionó brevemente: “Resolver con mucho estrés nos puso a Iván y a mi en la tablita nuestra relación...”, comentó la famosa de manera breve al justificar cómo se ha sentido superada por el proyecto.

La Fatshionista habla de su separación

Después de especulaciones, la famosa publicó un segundo video que ya no se encuentra disponible en su perfil, pero donde menciona más detalles sobre la separación con Iván.

En ese sentido, la mujer compartió que su vida de pareja comenzó a verse alterada cuando se dieron cuenta de que habían varios temas que no estaban resueltos y se detonaban en diversos momentos.

“No peleamos mucho. Peleábamos más cuando estaba de gira de Seis de Copas, espantoso. Pero ya que pasaron estos meses de trabajo, ya un poco más controlado, nos dimos cuenta que habían cositas que cuando detonaban, era más fuerte”, explicó.

Priscila Arias, nombre real de la creadora de contenido, menciona que ella decidió poner en pausa la relación: “Yo fui la que pedí el alto y le dije ‘no podemos normalizar que estas cosas nos deschaveten’”, recordó.

Asimismo, mencionó que pasó las fiestas decembrinas con Iván a modo de una “tregua” entre ellos, ya que están buscando trabajar en su relación con terapia en lugar de dejarla completamente de lado, por lo que la boda no ha sido cancelada, sino pospuesta.

“No es falta de amor, no es que estemos mal, que andemos de tóxicos, nada que ver”, aseguró La Fatshionista, quien de ese modo concretó qué fue lo que pasó en su relación con Iván y porqué se han tomado un descanso a un año de haberse comprometido.