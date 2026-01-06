Priscila Arias ‘La Fatshionista’: Edad, peso y estatura de la influencer

Priscila Arias ‘La Fatshionista’ se convirtió en el eje de la polémica tras dar a conocer su salida de Seis de Copas, el famoso podcast que conducía junto con Hola Sunshine, Fernanda Martín, Diana Wong, María Bolio y Mónica Makaco.

Tras dar a conocer que sentía que la exigencia de Seis de Copas era demasiada, La Fashionista se disculpó posteriormente de la manera apresurada en la que compartió la información de su salida del podcast y días después decidió alejarse de las redes sociales para encontrar su tranquilidad nuevamente.

Priscila Arias es una mujer mexicana que ha dedicado alrededor de 10 años de su vida a crear contenido en redes sociales donde habla sobre el body positive y la moda plus size.

Inicialmente destacó por sus videos donde mostraba que las mujeres de talla grande también pueden vestir bien, criticando a la industria que busca categorizarlas dentro de cierto tipo de ropa

¿Quién es La Fatshionista? Edad, peso y altura

La mujer nació el 7 de mayo de 1989, por lo que tiene 36 años de edad. Se desconoce su peso y estatura. Su carrera inició a los 25 años enfocándose en dar un discurso de confianza para las mujeres cuyos cuerpos no entraban dentro del estándar.

La creadora de contenido ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de los años. Una de las más fuertes es cuando se hizo viral su video de la marcha feminista donde declaraba “la cultura de dietas es violencia patriarcal”, refiriéndose a la manera en la que las mujeres enfrentan las críticas sobre sus cuerpos sometiéndose a regímenes alimenticios estrictos y dañinos.

También dio de que hablar el pasado 2024 cuando le pidió matrimonio a su novio de varios años, una acción que futuramente criticada por las personas que consideran tabú que una mujer sea quien dé el primer paso para comprometerse con un hombre.