Mónica Makaco y Fernanda Martín son dos de las integrantes del programa Seis de Copas y fueron de las primeras participantes en reaccionar a la salida de La Fatshionista del reconocido podcast, lo que las ha puesto en el foco de la atención mediática.

¿Mónica Makaco y Fernanda Martín son hermanas?

Tanto Mónica Makaco como Fernanda Martín son dos mujeres que han destacado en redes sociales y han sabido catapultar sus carreras dentro de plataformas de contenido, aunque muchos dudan de si existe un lazo sanguíneo entre ellas.

La respuesta corta es sí, Ambas creadoras de contenido son hermanas de sangre y muestran en redes sociales una relación bastante cercana y sincera, lo que las lleva a compartir bastante tiempo juntas.

Y es que además de grabar juntas el podcast Seis de Copas, tienen otro proyecto entre solo ellas con el nombre Xtralindas, que califican como "un espacio creado para las personas vulnerables que buscan un lugar donde se sientan acompañadas“.

No muchos sabían o reconocen que son hermanas en primer lugar, ya que en un inicio no parecen ser demasiado parecidas. A pesar de ello, hay en episodio en Seis de Copas donde Fer se viste de Moni y son muy parecidas, lo que hizo que muchas las reconocieran como familiares.

Tras el anuncio de la salida de La Fatshionista, las hermanas se encontraban en diferentes lugares y momentos de sus vidas. Por un lado, Mónica se encontraba de viaje con su hijo en Nueva York, mientras que Fernanda estaba preparándose para convertirse en madre.

Por un lado, Fernanda Martín rompió en llanto ante la tensión creciente por la noticia, mientras que Mónica Makaco emitió un comunicado donde informó que se alejaría un poco de redes sociales para encontrar paz en medio del caos.