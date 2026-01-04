Mónica Makaco aclara polémica con Seis de Copas y La Fatshionista: ‘Nadie la quería obligar’

Sigue la polémica de Seis de Copas y ahora fue Mónica Makaco quien habló para aclarar algunas especulaciones que surgieron después de que La Fatshionista informó sobre su salida del podcast por el bien de su salud mental por una sobrecarga excesiva de trabajo.

Fue el pasado miércoles 31 de diciembre que Priscila Arias ‘La Fatshionista’ contó que había decidido dejar Seis de Copas, lo que generó una respuesta masiva en redes sociales no solo para ella, sino para las otras cinco participantes del proyecto.

Mónica Makaco aclara detalles de la polémica de Seis de Copas

Muchos han criticado a Arias por no considerar a sus amigas, pues señalan que Mónica Makaco y María Bolio se encontraba en diferentes viajes fuera del país, mientras que Fer Martín está a pocas semanas de dar a luz por primera vez y Hola Sunshine sigue en el postparto.

Sin embargo, algunas personas se cuestionaban del porqué de la reacciones de las creadoras de contenido si La Fatshionista les había dicho cómo se sentía desde septiembre, recordando que fue en el video ‘Y se nos acabó’ que ella habló sobre el cansancio que tenía. Si bien el mismo se publicó para final de año, hay que mencionar que fue grabado meses antes.

Ante esto, Mónica Makaco salió a aclarar la línea del tiempo y mencionó: “Priscilla no se fue en septiembre, las últimas grabaciones fueron en septiembre. Salida nos la comunicó apenas hace unos dos meses, en noviembre”, comenzó.

“Cuando se grabó el episodio no era una decisión definitiva”, aclaró al explicar que su amiga se negó a borrar esa parte y que dijo que iba a pensar, pero después tomó la elección definitiva en poner el proyecto de lado.

“Entre todas acordamos que se iba a comunicar hasta marzo para dejar la temporada finalizar en paz y no echar al escusado el esfuerzo de tantas grabaciones”, comentó y agregó sentirse cansada de las conclusiones del público al respecto.

Dijo: “Hoy todo el amor, el empeño del trabajo, el esfuerzo que le pusimos a esos días ya se va a ver eclipsado y de nada va haber servido”, lamentó.

También dejó claro que ninguna de las integrantes de Seis de Copas desea obligar a La Fatshionista a nada: “Nadie tiene porque quedarse en un lugar en donde claramente no quiere estar. La decisión se respeta, nadie la quería obligar a quedarse”, sentenció para dar por cerrado el tema.