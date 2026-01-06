¿Quién es María Bolio de Seis de Copas?

Seis de Copas sigue enfrentando la polémica por la salida de Priscila Arias ‘La Fatshionista’, quien justificó que enfrentaba un exceso de trabajo por el proyecto. Ante esto, el público notó la particular reacción de María Bolio.
María Bolio es una de las integrantes restantes de Seis de Copas, quien tras el anuncio de la salida de La Fatshionista, fue la única que no le comentó de manera inmediata a la famosa en su comunicado y compartió videos que para muchos funcionaban como indirectas contras su ex compañera.
Después de muchas especulación al respecto, la joven cantante publicó un mensaje en el chat de su cuenta de Instagram donde dejó ver que hay mucho que el público no comprende hasta ahora.
“Hay gente muy enojada conmigo y está bien, cada quien. No me sentiría cómoda fingiendo, poniéndome máscaras que no van conmigo, es incómodo ver a alguien en desacuerdo contigo, lo entiendo, las injusticias me detonan”, comenzó.
Siguió: “Aunque hay mil cosas que no puedo decir, confío en que todo caerá por su propio peso. La energía no miente y entiendo que pueda ser confuso para quienes no tienen contexto”, expresó.
¿Quién es María Bolio?
María Bolio es una cantante y creadora de contenido mexicana, quien cobró popularidad gracias al podcast Seis de Copas, además de su contenido diverso en redes sociales donde tiene más de 5 millones de seguidores.
Nació el 5 de enero del 2000, por lo que tiene 26 años de edad. Estudió Producción Musical y como dato curioso, fue aceptada en Berkeley, una de las mejores escuelas de música del mundo pero no se pudo ir ya que es muy cara.
Comenzó publicando videos de manualidades como cartas y estrellitas de papel y al poco tiempo se fue diversificando, mostrando su faceta musical al público. Ella ha confesado que su deseo sería poder sobrevivir solo con sus canciones, aunque sigue en proceso para conseguir la fama necesaria.