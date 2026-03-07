Fátima Bosch participó recientemente en la Mexico Conference 2026, en la Universidad de Harvard. Sin embargo, lo que debía ser una charla académica sobre empoderamiento femenino pronto se convirtió en un debate sobre su coronación en Miss Universo.

No obstante, la respuesta de la modelo mexicana fue aplaudida en redes sociales y calificada como acertada, pues no dudó en defender su título como ganadora del certamen de belleza.

Fátima Bosch defiende su corona en Harvard ante críticas en plena charla | VIDEO

Durante la Mexico Conference 2026, en Harvard, Fátima Bosch fue interpelada por una asistente que se presentó como psicóloga organizacional y cuestionó la legitimidad de su triunfo. La crítica apuntaba a que su coronación no reflejaba mérito suficiente.

“Es de conocimiento público que el dueño de Miss Universo (...) dijo que tenía el 70 por ciento de decisión de quién ganaba la corona y seis de los jueces de los ocho que había dijeron que no votaron por ti. Mi pregunta es ¿por qué decides quedarte esa corona en vez de regresarla”, expresó la mujer, quien dijo llamarse Mariana.

Ante ello, la modelo mexicana respondió con firmeza: “Muchas gracias por tu pregunta. El mundo puede decir muchas cosas, pero si trabajas muy duro por algo, tú como psicóloga y tu compañera que tiene otro puesto miente para desacreditar que te lo dieron a ti, ¿tú renunciarías?“.

Fátima Bosch, Miss Universo México 2025 ı Foto: IG: @fatimaboschfdz

“Okey, contestando a tu pregunta, porque ya ví que se quiere hacer viral", agregó con humor Fátima Bosch. Además, la Miss Universo agregó que como mujeres debe haber solidaridad y no críticas hechas sin fundamentos: ”El día que entendamos que cuando una mujer avanza y trabaja para abrir puertas para las demás, todas vamos a avanzar como comunidad, ese día la sociedad va a cambiar".

La tabasqueña señaló que este tipo de cuestiones no se le critican a los hombres que ocupan un cargo de poder: “Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás. Y cuando una mujer lo tiene, te cuestionan, así es”.

Fátima Bosch también respondió al señalamiento inicial y defendió su corona en Harvard. “Contestando a tu pregunta, no, claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”, expresó mientras un grupo grande del público le aplaudió.

Además, la modelo destacó el trabajo que ha hecho durante su reinado como Miss Universo: “Creo que he demostrado estos 4 meses que he estado al frente que he estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho”.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y los fans de Fátima Bosch señalaron que su respuesta fue un ejemplo de carácter y resiliencia, incluso comentaron que ‘dio cátedra’. No es la primera vez que la mexicana se enfrenta a este tipo de críticas, pues desde su coronación en Tailandia, en noviembre, su legitimidad como Miss Universo 2025 ha sido frágil. No obstante, cuenta con el apoyo de un gran sector del país y de la región latinoamericana.