Fátima Bosch abandona entrevista con Telemundo tras preguntas incómodas: ‘Hay cosas más importantes’ | VIDEO

Fátima Bosch se ha convertido en una de las ganadoras de Miss Universo más polémicas de la historia, a pesar del poco tiempo que lleva su reinado tras haber ganado el certamen de belleza que este 2025 se llevó a cabo en Tailandia.

Y es que muchos no aceptaron la victoria de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, por lo que en las semanas recientes, la modelo mexicana ha sido víctima de señalamientos y hasta aseguran que su corona fue comprada, entre muchos otros rumores.

👑💥 ¿La corona de Miss Universo bajo la lupa? 🤯 Fátima Bosch enfrenta un huracán de opiniones por supuestamente manchar su título. Te contamos el drama por el que mexicanos y tailandeses chocan en redes. Aunque Fátima también recibió ovaciones por alzar la voz y rechazar… pic.twitter.com/FA5FOmMDYb — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 26, 2025

Fátima Bosch abandona entrevista

Ahora, la reina de belleza vuelve a entrar en polémica, después de que abandonó una entrevista del programa Pica y se extiende de Telemundo, después de recibir una serie de preguntas incómodas relacionados con su triunfo en el certamen.

“Bueno, señores, en nuestro primer segmento les comentamos que Fátima continuaba con nosotros en el programa, pero eso no sucedió. Fátima se ha retirado después de la entrevista y esperamos verla en los demás programas como le hemos coordinado”, apuntó la conductora Lourdes Stephen.

“Al final ella se paró de la entrevista y nosotros realmente no teníamos conocimiento de que ella se había ido del estudio hasta que nos indicaron que no iba a participar en este segmento porque ella decidió abandonar las instalaciones”, señaló Carlos Adyan por su parte.

Fátima Bosh abandona entrevistas en Telemundo luego de que se le haya preguntado por los escándalos al rededor de su corona pic.twitter.com/bMvzPa2bnR — Rayo⚡️ (@RayoCandela) December 9, 2025

¿Qué le preguntaron a Fátima Bosch?

Las preguntas que llevaron a la famosa al límite estaban relacionadas con la forma en que ganó, si Miss Costa de Marfil no ganó por cuestiones de visado y más, hasta el punto en que ella prefirió abandonar el estudio.

Después de unos minutos de una entrevista envuelta en temas polémicos, Fátima se mostró muy incómoda al expresar: “Miss Universo es un sueño. Yo no tengo nada que ver con esas cosas. Mi trabajo es ser una voz para las mujeres. No creo que se deba relacionar mi participación con los temas que pueda haber externos”.

La mujer también destacó la molestia del público por ver a una mujer que triunfa por si misma, sin influencias o trampas.

“Siento que también el morbo siempre va a causar de qué hablar. Tristemente vivimos en una sociedad desvirtuada de valores donde creo todavía molesta ver a una mujer que gane de manera limpia, que logre un mérito por sí sola”.

Fátima negó que haya una demanda por parte de Nawat, con quien tuvo un pleito verbal al inicio de la concentración del Miss Universo 2025: “No tengo ninguna demanda y de ese tema la verdad no quisiera hablar, yo no he difamado a nadie, yo no he dicho nada que no sea verdad, lo que si opino es que este es un tema que, claro, como tu dices, se habla, pero hay que darle vuelta a la hoja porque simple y sencillamente hay cosas más importantes de las cuales hablar, como el empoderamiento a la mujer real, qué se está haciendo para apoyar a las mujeres que se está haciendo para apoyar a las causas sociales”, dijo.