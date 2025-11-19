¿Qué significa el pin que lleva Fátima Bosch en su banda en Miss Universo?

Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, ha sabido sacar a relucir su llamativa personalidad dentro del concurso, pues ha sabido conducirse de una manera en la que destaca con el resto.

En ese sentido, hay un elemento que para ella es un símbolo de suerte y amor, aunque es tan personal que muchos no lo logran comprender a primera vista. Se trata de un pin que Fátima Bosch lleva en su banda de Miss Universo México.

Fátima Bosch y el pin de su banda

En redes sociales, la modelo ha subido varias fotos en las que podemos verla portar con orgullo la banda que la distingue como una de las participantes del certamen de belleza.

La misma es sencilla, de color blanco aperlado con el título “Miss Universe México 2025″ y tener un bordado plata en el borde. Sin embargo, la tabasqueña eligió un pequeño elemento que destaca, aunque tampoco es muy evidente.

En el pasado, Fátima compartió que eligió usar el objeto como una manera de sobrellevar un duelo y de sentirse acompañada de su amigo más leal: “Tengo este pin de perro en mi banda y es muy personal porque mi perro murió hace dos meses atrás y sigo muy triste por eso”, comenzó.

“Quise crear algo de él que estuviera todo el tiempo conmigo, así que traje este pin y creo que fue algo mágico porque así lo puedo tener a mi lado todo el tiempo”, afirmó.

En ese sentido, Bosch comentó que por diez años estuvo acompañada de su perrito de raza corgi que se llamaba Rocco. Por ello, despedirse de él fue muy complicado, ya que lo consideraba como su bebé.

“Espero que él esté bien en el cielo y que también esté conmigo. Yo siento que está siempre conmigo”, dijo al momento de hablar de su mascota fallecida.

Algunas reacciones por lo revelado por la modelo fueron las siguientes:

“Se le llenaron sus ojos de lágrimas, qué bella“.

“Perder un perrito es lo más triste que puede sucederle a una chica que solo quiere amor verdadero“.

“Hermosa y dulce”.

“Es una persona real, te puedes identificar con ella”.

Fue el 19 de septiembre que Fátima Bosch se sinceró en redes sociales sobre la muerte de su perro: “Hoy se fue al cielo un pedazo de mi corazón, Rocco no fue solo mi perrito, fue mi confidente, mi bb, mi compañero fiel y el amigo más puro que la vida me regaló. Crecimos juntos, me acompañó en alegrías y tristezas, y me enseñó lo que significa el amor incondicional. 10 años juntos pero nos faltaron más, Siempre estarás conmigo pequeño enano travieso“.