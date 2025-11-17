¿Hacen las paces? Raúl Rocha y Nawat se reúnen a días de Miss Universo 2025

A solo unas semanas de la polémica entre Fátima Bosch (Miss México 2025) y Nawat Itsaragrisil, parece que los ánimos en Miss Universo se han enfriado de cara a la coronación del certamen de belleza, pues el tailandés se reunió recientemente con Raúl Rocha.

Tanto Nawat como Raúl Rocha han compartido a través de sus redes sociales una serie de imágenes y videos en los que los podemos ver con un ánimo optimista junto a un empresario y artista que ha servido como el puente para que ambos dejaran las fricciones.

¡La reconciliación!



Raul Rocha y Nawat se reconcilian gracias Omar Harfouch, miembro del jurado. Por medio de una llamada telefónica pudieron aclarar malentendidos y alivianar las tensiones después del altercado con Fátima Bosch. #MissUniverse2025 #The74thMissUniverse pic.twitter.com/iZCBgM2eWA — brei gonzalez (@breigonzalez01) November 17, 2025

Se dice que fue a través de una llamada telefónica que lograron aclararse varios malentendidos entre ambas personalidades de los concursos de belleza. Así, se aliviaron las tensiones entre ambos, todo por la intervención de Omar Harfouch, quien forma parte del jurado.

“Raúl Rocha, presidente del certamen, y Nawat Itsaragrisil se reconcilian gracias a Omar Harfouch, miembro del jurado. A medida que se acerca la elección de Miss Universe, se ha producido una reconciliación entre Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universe, y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, gracias a la intervención de Omar Harfouch, miembro del jurado del certamen”. explica un video que muestra el encuentro y se encuentra en las cuentas oficiales de Instagram de los involucrados.

Tras la llamada, ocurrió el encuentro de los tres personajes en Bangkok, lo que permitió fortalecer su relación profesional después del incidente donde Nawat Itsaragrisil reprendió públicamente a Fátima Bosch, lo que muchos consideraron como un ataque y abuso contra la modelo.

El conflicto entre Nawat y Raúl Rocha

Los ánimos entre Nawat y Rocha estaban muy caldeados hace días, cuando el mexicano prometió que intervendría legalmente contra el tailandés por sus acciones contra Bosch.

“He comisionado a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que sostenga reuniones en Tailandia y mantenga contacto con los abogados locales sobre las acciones legales que se llevarán a cabo”, señaló presidente de la organización Miss Universo. “No se trata de defender particularmente a Fátima,sino a todas las mujeres que pudieran llegar a tener una situación como la que lamentablemente se presentó. Se tiene que denunciar y pronunciarse, hay que defenderlas”, puntualizó.

Se decía también que Raúl Rocha estaba inconforme con ciertas acciones que tomó Nawat en el pasado, como la actividad fuera de la competencia donde la Miss ganadora obtendría una cena con él. Por este motivo, Miss Universo habría aclarado que esta competición estaba fuera del certamen.

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, anunció que el certamen iniciará una demanda en contra de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia #MissUniverse #Tailandia #MissUniverseTailandia #FátimaBosch… pic.twitter.com/mryfPRmAm1 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 7, 2025