¿Despedido? Raúl Rocha anuncia acciones contra Nawat Itsaragrisil por humillar a Fátima Bosch en Miss Universo

Raúl Rocha, presidente de la organización de Miss Universo, emitió un mensaje en video en el que señaló que el certamen va a tomar medidas contra Nawat Itsaragrisil por haber humillado y faltado el respeto a la mexicana Fátima Bosch, Miss México.

El empresario compartió un mensaje en video a través de las redes sociales de Miss Universo en el que señaló que Nawat quedará fuera de las actividades del resto del certamen que se lleva a cabo en Tailandia, después de haber amedrentado a Miss México llamando a seguridad para que la sacaran de la entrega bandas.

"Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respetoademás de resaltar el gran abuso de llamar a seguridad para intimidar a una indefensa mujer tratando de silenciarla y excluirla.¡Basta, Nawat!”, señaló el presidente de Miss Universo.

El empresario dijo que se limitó la participación de Nawat en el concurso, la entrega de bandas para las modelos será pospuesta para que no interactúen con él.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe y que ésta sea limitada o nula”, explicó Rocha.

Asimismo, señaló que instruyó al CEO del certamen Mario Bucaro para que emita un comunicado con las medidas legales y corporativas que se van a tomar tras este lamentable incidente en contra de la participante de México.

¿Qué pasó con Fátima Bosch y Nawat en Miss Universo?

Todo sucedió en la ceremonia de entrega de bandas para las concursantes, cuando Nawat empezó a exhibir a la mexicana delante de todas y afirmó que le llegó un reporte directo de que Fátima Bosch se negaba a subir información a sus redes sociales para promocionar el certamen.

El hombre empezó a decirle a las demás concursantes que el problema no era con ninguna de ellas sino sólo con México. Fátima no se dejó y se defendió diciendo que le estaban faltando el respeto.

Nawat la corrió de la ceremonia y hasta pidió a llamar a seguridad del lugar para que sacaran a la mexicana.

Fátima Bosch salió enfurecida del lugar y otras modelos se solidarizaron con ella y también salieron del salón. La mexicana señaló que Nawat la insultó y la llamó tonta y dijo que el certamen se trata de empoderar a las mujeres no de maltratarlas.