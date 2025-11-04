Raúl Rocha vs Nawat: La pelea en Miss Universo 2025 que estalló antes del insulto a Fátima Bosch

El certamen de Miss Universo 2025 se encuentra en medio de la polémica, después de que Nawat Itsaragrisil insultara a Fátima Bosch, la representante de México en el certamen, humillándola frente al resto de sus compañeras.

Sin embargo, parece ser que el director general de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, es un personaje problemático de Miss Universo, quien anteriormente ya tuvo un conflicto con Raúl Roche, copropietario del concurso de belleza.

¡Se armó el escándalo! 😱

El director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, se volvió el centro de atención cuando protagonizó un escándalo que dejó a todos con la boca abierta, pues se atrevió a llamar "tonta" a la Miss Universo Fátima Bosch, supuestamente por las… pic.twitter.com/bIAXt4q7m3 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2025

La pelea entre Nawat y Raúl Rocha

El enfrentamiento entre ambas personalidades comenzó cuando el tailandés pidió en sus redes sociales que votaran por las 10 Miss Universo más populares. El post generó expectativa, pero también dudas de la legitimidad de la votación.

Fue entonces que la Organización Miss Universo (OMU), dirigida por Raúl Rocha y sus socios, emitió un comunicado oficial aclarando que dicha actividad no estaba autorizada por ellos, como una manera de deslindarse de la misma.

En ese sentido, señalaron que incluir el logo de la marca sin autorización podría ser considerado una violación a la propiedad intelectual, con lo que dejaron claro su separación de dicha actividad.

“Todas las comunicaciones oficiales, anuncios e iniciativas de votación de la Organización Miss Universo se publican exclusivamente a través de canales verificados”, informó el comunicado..

En un segundo comunicado, Rocha expresó el compromiso del certamen con la transparencia y la equidad. En ese sentido, subrayó que las únicas etapas oficiales para evaluar a las participantes eran las entrevistas personales, la presentación de trajes nacionales, vestidos de noche y trajes de baño.

“Queridas delegadas de Miss Universo, en la Organización Miss Universo, su dignidad, integridad y bienestar son nuestra máxima prioridad (...) Bajo ninguna circunstancia permitiremos que su imagen, presencia o identidad se utilicen de manera que disminuya su valor o los valores de esta organización”, expresó Rocha en su mensaje".

De este modo, se ha hecho evidente la diferencia de enfoques entre Raúl Rocha y Nawat Itsaragrisil, pues uno busca incentivar la conversación en línea mientras que otro prefiere mantener todo por los canales oficiales.