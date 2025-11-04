VIDEO completo de la agresión de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch en Miss Universo

Fátima Bosch vivió un momento terrible durante la concentración de Miss Universo 2025, donde el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, quiso humillarla frente al resto de sus compañeras.

El momento en que el hombre agrede a Fátima Bosch le ha dado la vuelta a Internet y generado indignación, por quienes mencionan que nadie merece los malos tratos que recibió Miss México durante una ceremonia importante de Miss Universo 2025.

"Espero que todos en casa, toda mujer sin importar el tamaño de sus sueños, así sea una corona, si eso te quita tu dignidad, tienes que irte. Gracias” - Fátima Bosch.#MU2025 #MissUniverse #MissUniverse2025 pic.twitter.com/6uDZi6UyPo — Sunset_FY (@fayeyokoForever) November 4, 2025

La modelo ha recibido una gran cantidad de apoyo por lo ocurrido, por quienes celebran su sano empoderamiento femenino que le permitió no quedarse callada ante una figura de poder que quiso cometer un abuso en su contra.

El video donde tratan de humillar a Fátima Bosch

El video original dura poco más de seis minutos en total y en él podemos notar la tensión desde el inicio, cuando Nawat decide hablar directamente a Miss México y la comienza a atacar.

Ella responde a sus preguntas mientras que él parece alterado y la critica por no haber grabado un video publicitaria de una competencia fuera del concurso para obtener una cita con él.

El video enfoca casi todo el tiempo al director, quien le pregunta si va a trabajar para promover a Tailandia o no. Después de que ella dice que sí, él sigue insistiendo contra ella.

En un punto, él comienza a decir que tiene dinero y muchos negocios, como una manera de demostrar su poder, aunque es directivo de la organización. Cuando ella comienza a responderle, él no le permite hablar.

“Tengo una voz, no me estás respetando como mujer, estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que tengas problemas con mi organización”, dice ella, ante lo que él llama a seguridad para que se la lleven, lo que provoca molestia en el resto de las concursantes.

Después de varios señalamientos por parte de las otras concursantes, otras se levantan para irse y entonces él las amenaza con que se quedarán fuera de la competencia si se van.

Las redes sociales no se quedaron calladas por el momento y algunas de las reacciones fueron:

“¿Ese onvre las está amenazando enfrente de mil cámaras y nadie hace nada?"

"Ser reina no es solo llevar una corona, es representar valores, cultura y esperanza“.

“Él sabe el potencial qué tiene Fátima y por eso intenta intimidarla, pero la sangre mexicana no se deja y el no contaba con eso“.