El VIDEO de Fátima Bosch en traje de baño para Miss Universo 2025

Fátima Bosch, la representante de México en Miss Universo 2025, ha dado mucho de qué hablar durante su participación en el certamen de belleza y recientemente, hizo su pasarela en traje de baño, donde destacó una vez más.

Hace un par de días, Miss Universo tuvo su etapa de desfile en traje de baño, lo que ocurrió en un parque acuático de Tailandia. Fátima Bosch apareció con un traje enterizo color azul con blanco y unos tacones claros.

Fátima Bosch en el fashion show en traje de baño de Miss Universo 2025 🇲🇽🔥 una reinota#MissUniverse2025 #México #MissUniverso pic.twitter.com/qYGxR6TlAg — gui (@urreyding) November 14, 2025

El atuendo se ajustaba perfectamente a la silueta de la modelo y tenía un zipper que se ajustó para ser un escote. Además, en la parte trasera tenía un pequeño corte en la espalda que lucía bastante elegante.

Lo combinó con un juego de collar y aretes rojos que podrían simular coral, que son pequeños animales marinos que por lo general viven en conjuntos conocidos como arrecifes.

Fátima se mostró segura al bajar de las escaleras para comenzar el desfile y durante la pasarela, a pesar de que muchos criticaron el circuito de ser un poco complejo y hasta peligroso para las modelos.

Lo que más destacó de su pasarela fue su mirada. El maquillaje estaba dedicado a enfrascarla, pero la joven supo usar la intensidad necesaria para hipnotizar a los espectadores. Además, los labios rojos la hacían ver más sensual a pesar de lo recatado de su traje de baño.

Otros trajes de baño de Fátima Bosch

A través de sus redes sociales, la modelo ha lucido en anteriores ocasiones trajes de baño de impacto. Para la concentración de Miss México, llevó un pequeño conjunto negro que permitió ver a detalle su físico de impacto.

La joven posó en una foto donde derrocha sensualidad al aparecer con un bikini y en tacones. La parte inferior era de tiro alto y con corte v, lo que dejaba ver su vientre plano. A su vez, la parte superior cubría la zona del pecho. En la foto, ella muestra elegancia y sensualidad elevando las manos para acentuar su silueta delgada.

Antes de formar parte de estos concursos de belleza, Fátima ya compartía en redes sociales imágenes en la playa, donde la pudimos ver en traje de baño con una versión mucho más natural que la foto anterior.

En enero del 2024, compartió un par de fotos donde aparece con un bikini colorido y pequeño que acentúa una vez más su figura. En la foto, Fátima Bosch aparece con el cabello mojado por el mar y con una expresión natural en el rostro.