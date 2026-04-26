Karely Ruiz gana a Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 por decisión dividida

Este domingo 26 de abril se lleva a cabo la segunda edición de Supernova Génesis, el evento de box entre creadores de contenido más esperado de México. Una de las peleas más inesperadas fue el enfrentamiento entre Kim Shantal vs Karely Ruiz, donde la ganadora fue Karely.

Se trató de la cuarta pelea del evento, la cual se llevó a cabo a las 20:00 horas. El enfrentamiento había destacado antes de que se llevara a cabo por la forma en que la modelo de OnlyFans aceptó el enfrentamiento con tan poco tiempo de preparación.

▶ #Video | Karely Ruiz (@karelyruiz_mx) sorprende en el ring. 🥊🔥 La creadora de contenido venció en corto aviso a Kim Shantal en el evento Supernova Génesis 2026. Así fue como celebró. 👇



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Así fue la pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Kim Shantal entró de manera muy dramática junto con Alan Arrieta. Esta es su segunda pelea en el día; por su parte, Karely Ruiz entró con la canción ‘Sí señor’ de Control Machete.

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La pelea comenzó con bastante intensidad, aunque rápidamente fue evidente que ambas personalidades se cansaron con rapidez por la explosividad del primer momento, lo que las llevó a gastarse para la primera mitad del combate.

En el segundo round ocurrió algo bastante similar, donde comenzaron de manera explosiva y después se alentaron. A pesar de ello, hubo un par de golpes contundentes.

Así fue la pelea entre Karely Ruiz y Kim Shantal en Supernova Génesis 2026 ı Foto: Especial

El tercer round mantuvo un ritmo bastante similar, donde también destacaron los jalones y los golpes constantes. Sin duda, fue una pelea muy llamativa para los fans del box de entretenimiento.

La decisión de quién era la ganadora estuvo dividida pero se determinó que Karely Ruiz fuera la ganadora. “No esperaba ganar, yo creo que mi mente me traicionaba. Esto es para mi hija”, expresó y celebró a Kim por su doble pelea en esta edición.

También comentó que le gustaría enfrentarse contra AriGeli en el futuro, pues considera que podría ser una digna oponente si se logra preparar de la manera óptima.

Anteriormente, Kim Shantal se iba a enfrentar a Lupita Villalobos en Supernova 2026. Sin embargo, hubo un cambio la semana anterior al evento por complicaciones de salud de la famosa creadora de contenido.

Otra cosa que seguramente impactó en el resultado de esta pelea fue el agotamiento de Kim, quien se enfrentó al inicio del torneo a Milica, pues horas antes, AriGeli había cancelado su participación en el evento debido a complicaciones de salud que le impidieron subir al ring.