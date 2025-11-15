Estamos a pocos días de conocer quién reemplazará a Victoria Kjaer en Miss Universo, y entre las principales favoritas se encuentra Fátima Bosch, la representante de México en la edición 2025 del certamen de belleza más famoso de todos los tiempos.

Aunque la final se llevará a cabo el 21 de noviembre, quizá no sabías que ya puedes emitir tu voto por la tabasqueña. Dentro de las categorías de la competencia existe una en la que la opinión del público tiene un peso importante, permitiéndote elegir a tu candidata preferida para el concurso de belleza más destacado del planeta.

Tanto si deseas apoyar a Fátima Bosch como a alguna de las otras 122 concursantes, tienes la oportunidad de hacer que tu opinión cuente y formar parte del proceso.

Debes tener en cuenta que la votación tiene un tiempo limitado, por lo que debes darte prisa si deseas apoyar a la mexicana. Aquí te contamos paso a paso cómo votar.

Fátima Bosch ı Foto: IG: @https://www.instagram.com/fatimaboschfdz/

¿Cómo votar por Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Si deseas apoyar a Fátima Bosch, la representante de México o a tu participante preferida en Miss Universo 2025, debes saber que la votación sólo se puede realizar a través de la aplicación oficial Miss Universe, disponible en Play Store para Android y en la App Store de Apple.

Lo primero que tienes que hacer es buscar la app y descargarla en tu dispositivo móvil. Una vez instalada, tendrás que registrarte, si eres nuevo usuario, o iniciar sesión si ya cuentas con una cuenta previa.

Al crear una cuenta, la aplicación solicita información básica como correo electrónico, nombre completo, nacionalidad y número de teléfono, con el fin de garantizar que los votos sean legítimos y evitar participaciones duplicadas o fraudulentas.

Dentro de la app, encontrarás la opción “Cast your vote” en la parte superior izquierda. Verás varias categorías, siendo la más relevante “People’s Choice”, en la que el voto del público tiene más peso.

Las concursantes de Miss Universo 2025 están ordenadas alfabéticamente por país, pero también puedes buscar directamente a tu favorita escribiendo su nombre o país, por ejemplo “Fatima Bosch” o “Mexico” (sin acento, la app está en inglés).

Para emitir tu voto, necesitas votos disponibles, mismos que puedes obtener viendo anuncios dentro de la aplicación o comprándolos en distintos paquetes; hay paquetes desde 3 votos por 0.99 dólares hasta 1000 votos por 199.99 dólares. Tras obtenerlos, debes esperar unos minutos a que se reflejen en la app antes de poder votar.

¿Hasta cuándo puedo votar en Miss Universo 2025?

El certamen Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre, por lo que la votación concluye algunos días antes, esto con el fin de realizar el conteo de las participantes y sus votos.

Según la aplicación, podrás emitir tu voto hasta el 19 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Te recomendamos tomar tus precauciones y comenzar a votar desde ahora.