Marca de belleza ignora a Fátima Bosh tras polémica en Miss Universo; en redes exigen respeto

La polémica con Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo, continúa, ya que ahora la mexicana fue víctima de otra grosería, pero ahora por parte de una marca de belleza.

Todo sucedió como parte de las actividades extra que hacen las delegadas de Miss Universo y en esta ocasión fue que Fátima Bosch asistió a la entrevista con una marca de belleza.

La grabación de la entrevista está causando polémica en redes sociales.

Así ignoraron a Fátima Bosch en entrevista de Miss Universo

En el video unas 7 modelos participantes de Miss Universo están en la entrevista, del lado derecho hay un entrevistador y del lado izquierdo otro.

Los entrevistadores empiezan a hacer preguntas a todas las participantes, incluso hasta les pasaban el micrófono, pero a Fátima Bosch nunca le pidieron hablar, pese a que pasan el micrófono para que dieran su opinión a ella ni le hacían caso.

El momento desató la furia de los usuarios de Internet, especialmente de los mexicanos que fueron a las redes sociales de la marca para exigir respeto para la mexicana.

Durante un evento de #MissUniverse se llevó a cabo una entrevista por la marca Kathy Labz con varias candidatas. ¿Adivinen a quién ignoraron y jamás le pasaron el micrófono? 🇲🇽 Ya basta, eso fue un mensaje para Fátima Bosch.#Mu2025 #MissUniverse2025 pic.twitter.com/HfGwc1iaLH — ❤️‍🔥 (@pamind13) November 7, 2025

Las redes sociales de la marca kathy labz están llenas de mensajes de usuarios mexicanos que exigen a la marca que se disculpe con Fátima por el desaire que le hicieron, luego de que la joven Miss México solo se defendiera de las agresiones verbales e intimidaciones de Nawat Itsaragrisil.

Usuarios exigen respeto a la marca que ignoró a Fátima Bosch

Los usuarios de redes sociales no dudaron en invadir los perfiles de la firma de belleza para exigirle igualdad para México como lo hicieron con las otras concursantes y para que se manifieste después del terrible desaire que le hicieron a la mexicana.

“México merecía ser entrevistada como las otras”, “que les arda una mujer a la que no le tiembla la voz”, “FATIMA BOSH, SU PATRONA. No violencia a México ni a Latinoamérica ni a nadie”, “Respeto para Fátima, respeto para México”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.