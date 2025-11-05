Nawat Itsaragrisil llora ante los medios y se disculpa en el escenario de Miss Universo | VIDEO

Nawat llora ante los medios y se disculpa en el escenario de Miss Universo | VIDEO

Al parecer Nawat Itsaragrisil no soportó la presión del público tras los comentarios insultantes que hizo a Fátima Bosch durante la concentración previa a la gala final de Miss Universo 2025 y terminó llorando hoy, frente a los medios.

El director de Miss Universo Tailandia ofreció disculpas públicas por sus palabras, consideradas ofensivas, y afirmó que jamás tuvo la intención de lastimar a nadie.

Del mismo modo, en la Ceremonia de Bienvenida del certamen, y ante numerosos medios de comunicación, el empresario aprovechó la ocasión para expresar su arrepentimiento y pedir perdón a todas las concursantes del evento.

Sin embargo, en redes sociales usuarios comentan que sólo son “lágrimas de cocodrilo”, pues se victimiza, y que Nawat nunca se disculpó directamente con Fátima Bosch, Miss México.

Nawat Itsaragrisil llora ante los medios| VIDEO

Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universo Tailandia y anfitrión tuvo un breve encuentro con los medios previo a la gala final de Miss Universo.

“A todas las personas. Quiero disculparme con la representante de México y todas las delegaciones. No tenía idea de que se generaría un problema tan grande”, expresó mientras intentaba no llorar.

Poco después de concluir su mensaje, el también empresario no pudo contener las lágrimas frente a las cámaras, una escena que rápidamente se difundió en redes sociales. Los videos del emotivo momento, especialmente en TikTok, se viralizaron en cuestión de horas.

No obstante, varios internautas pusieron en duda la autenticidad de su llanto, ya que aseguran que parecía fingido y que su disculpa carecía de sinceridad.

Nawat Itsaragrisil se disculpa en el escenario de Miss Universo | VIDEO

Como presidente de Miss Universo Tailandia y anfitrión del certamen, Nawat Itsaragrisil decidió ofrecer una nueva disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida, que fue transmitida en vivo a través de YouTube.

El tailandés, en medio del escenario y frente a las concursantes del certamen, expresó unas palabras: “Quiero ofrecer una disculpa a quienes no se hayan sentido cómodas. Lo siento mucho”, dijo mientras el público le aplaudía.

Nawat Itsaragrisil también aseguró que ha recibido mensajes ofensivos a través de redes sociales y pidió al público seguir el certamen Miss Universo.

Algunos comentarios en redes sociales como TikTok son: