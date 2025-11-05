Maltratan a Miss México, alza la voz y “borran” de certamen a agresor

Representante de México en Miss Universo, Fátima Bosch, en una foto de archivo

El certamen Miss Universo 2025, que se desarrolla en Tailandia, vive una crisis sin precedentes. Durante la ceremonia de imposición de bandas, Fátima Bosch, representante de México, fue públicamente humillada por el director tailandés Nawat Itsaragrisil, quien la interrumpió frente a las cámaras y la llamó “tonta” por supuestamente incumplir una cita con patrocinadores. La escena fue grabada y rápidamente se viralizó en redes, generando indignación mundial.

Fátima Bosch decidió abandonar la sala entre aplausos de apoyo y fue seguida por varias concursantes, incluida la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjær Theilvig. La mexicana rompió el silencio poco después y expresó su decepción por el trato recibido: “Amo Tailandia y respeto profundamente a su gente, pero lo que hizo el director fue una falta de respeto. Me llamó tonta sólo porque tiene problemas con la organización… No importa si tienes una corona, si eso te quita la dignidad, tienes que irte”.

Fátima Bosch al salir del salón, luego de ser insultada por directivo. ı Foto: Captura de video

El Dato: La embajada de México en Tailandia se comunicó, ayer, con Fátima Bosch y sus familiares, tras los hechos ocurridos en la nación.

Añadió que no estaba dispuesta a quedarse callada: “Somos mujeres empoderadas, y nadie tiene derecho a silenciar nuestra voz. No somos muñecas para maquillar, peinar o cambiar; venimos aquí a representar causas y valores”.

TE RECOMENDAMOS: Estética austera y fe temática El convento revela su fe en el miedo psicológico

La reina danesa Victoria Theilvig respaldó la postura de su compañera y escribió en sus redes: “Defenderte a ti misma no siempre es fácil, pero es un acto de respeto propio y de fuerza. Ya basta: nuestras voces serán escuchadas”.

La controversia obligó a Nawat Itsaragrisil a disculparse públicamente, aunque su mensaje fue ambiguo: “Si alguien se sintió incómodo o afectado, pido disculpas a todos”. No mencionó el nombre de Bosch ni explicó los motivos de su conducta, lo que desató más críticas.

Por la noche, Raúl Rocha Cantú, presidente del certamen, en un video transmitido en Instagram condenó las agresiones e informó las acciones que se tomarán a raíz del hecho.

“Mi repudio por la agresión que hizo en público contra Fátima Bosch, a quien humilló, insultó y faltó al respeto, además del gran abuso de haber llamado a seguridad para intimidarla y tratar de silenciarla. Basta, Nawat”, expresó.

Nawat Itsaragrisil al decirle a la mexicana ”cállate” y que era “tonta” ı Foto: Captura de video

Aseguró que limitará la participación del directivo tailandés “a un nivel mínimo o nulo”. También se retrasó el evento de colocación de bandas para evitar que tengan interacción con el empresario.

Por otra parte, la ex Miss Universo Lupita Jones aplaudió las palabras de Bosch y recordó que “estas plataformas están para fortalecer la voz de las mujeres, no para callarlas”.

Por su parte, George Figueroa, director general de Miss Universo México, escribió en Instagram: “Nawat acaba de faltarle el respeto a Fátima Bosch, de una manera imperdonable, y eso no lo vamos a tolerar”. Más tarde confirmó que la tabasqueña Fátima Bosch continuará en el certamen. “Con la frente en alto y el corazón firme, seguirá adelante”, dijo sobre el concurso que será el 21 de noviembre en el Impact Arena de Park Kret, Bangkok.

A las voces se unió la ex reina de belleza venezolana Alicia Machado: “Espero que Miss México gane; los mexicanos, los latinos, las personas, las mujeres se respetan”.