¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025? Conocida por apoyar a Fátima Bosch

En medio de la atención que año con año causa el certamen Miss Universo, Hanin Al Qoreishy se volvió viral tras caminar junto a Fátima Bosch después del enfrentamiento entre Miss México 2025 y Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de Miss Universo Asia y creador de Miss Grand International.

Este sencillo gesto de compañerismo le valió múltiples mensajes de gratitud y reconocimiento en redes sociales, especialmente desde México.

Conoce a Miss Irak, quien tiene una gran trayectoria en el modelaje, que va de la mano con el activismo.

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025?

Hanin Al Qoreishy es la representante de Irak para el certamen Miss Universo 2025. Tiene alrededor de 27 años y actualmente reside en Houston, Texas, EU.

Nació en Irak, pero migró a Estados Unidos a la edad de 12 años tras sufrir un secuestro. Ya en este país de América, Hanin Al Qoreishy fundó, a los 23 años, y dirige la firma de asesoría de seguros Legacy Insurance Advisors en Houston.

Además de ser empresaria, es activista, pues creó la organización sin fines de lucro Uplifted Hearts Foundation. La asociación está dedicada a ayudar a niñas y niños huérfanos y desplazados, inspirada en su propia experiencia migratoria.

Antes de obtener la banda de Miss Universo Irak 2025, participó en otros certámenes, entre ellos fue coronada como Miss Grand Nevada 2024. Su elección marca una participación destacada de Irak en Miss Universe, un país que ha tenido participaciones esporádicas en el certamen.

Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025, se ha ganado el cariño de la comunidad mexicana por apoyar a Fátima Bosch, Miss México

Al ser insultada por Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch salió de la concentración en la que se encontraba junto al resto de concursantes de Miss Universo. Hanin Al Qoreishy, Miss Irak 2025, salió con la Miss México del lugar en un momento de solidaridad y caminó junto a ella en todo momento, dándole soporte.

Ante este gesto la comunidad mexicana no dudó en expresar su gratitud con Hanin a través de redes sociales. La modelo se mostró entusiasmada por el cariño que está recibiendo.

“Me encanta el amor que todos tienen por su reina y me siento muy honrada de haber caminado a su lado. Los amo tanto a todos, los amo. Les responderé a todos esta noche”, escribió Miss Irak 2025.

Miss Irak comparte los mensajes de apoyo que ha recibido de la comunidad mexicana ı Foto: Captura de pantalla IG @haninalqoreishy

Esta mañana Hanin Al Qoreishy y Fátima Bosch publicaron juntas una historia en Instagram que rápidamente se viralizó por mostrar el afecto que hay entre ambas reinas de belleza.

En el video, Hanin aparece sonriente mientras dice: “Ya soy mexicana ahora”. Fátima le responde: “Ella es mexicana ahora, si antes no lo era, ahora mi país la ama”.

El breve clip ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde la comunidad mexicana celebra la amistad y el apoyo mutuo que demostraron Miss Irak y Miss México tras el tenso episodio vivido con Nawat Itsaragrisil durante la concentración de Miss Universo 2025.

Hanin Al Qoreishy y Fátima Bosch aparecen juntas en Instagram ı Foto: IG @haninalqoreishy