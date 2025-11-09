Acusan a Miss Universo Tailandia de ‘sabotear’ a Fátima Bosch ¿por su pelea con Nawat?

Parece que no ha terminado la polémica por la pelea de Miss México 2025, Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia. Esto porque el público ha notado lo que califica como un trato desigual con la mexicana.

En redes sociales como Facebook y X, se han hecho populares los comentarios y opiniones de Internautas que aseguran que Miss Universo Tailandia, la encargada del certamen este año, ha buscado estrategias para minimizar la presencia de Fátima Bosch.

Y es que aseguran que las publicaciones y materiales audiovisuales de Miss México han sido relegados a los últimos lugares en los posts, lo que complica que destaque de manera virtual en la competencia.

La polémica incrementó por quienes exigen que haya un trato justo para todas las participantes y particularmente por la candidata mexicana, quien se hizo tendencia tras alzar la voz contra lo que consideró una falta de respeto de parte de Nawat hace varios días.

Ahora, incluso en la cuenta oficial de la tabasqueña de Facebook podemos ver un mensaje en el que piden apoyo para la modelo. "Chicos, apoyemos a Fátima. La página Miss Universe Thailand la publicó, reacciones directas a la publicación original. ¡¡Vamos!!“, comentó.

Usuarios en redes sociales reaccionaron entonces a la publicación oficial con mensajes de apoyo como los siguientes:

“Aunque no te den mucha difusión, tu presencia es luz”.

“Demostraste que las Mexicanas son mujeres empoderadas, que tenemos pantalones y que ningún hombre por más poder que tenga puede silenciarnos”.

“La próxima ganadora”.

“Debe ser Miss Universo, es la mejor”.

“Miss México representa la mujer de hoy bella por dentro y por fuera, inteligente, valiente, con valores, congruencia en ellos y entre su forma de ser y pensar"

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat?

Algunos aseguran que el motivo por el que la modelo supuestamente recibe este trato en el certamen se debe a la pelea que tuvo la mujer con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia por no querer participar en una dinámica ajena a la competencia.

El empresario reaccionó de manera iracunda contra Bosch, quien prefirió salir del recinto tras sentir que le habían faltado al respeto por llamarla “tonta” frente a prensa y compañeras. El momento se hizo viral en redes sociales.

Como consecuencia, Nawat Itsaragrisil tuvo que pedir disculpas después de recibir comentarios negativos en redes sociales y Raúl Rocha declaró que intervendría de manera legal contra él por la pelea con Fátima Bosch.