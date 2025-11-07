Fátima Bosch, actual Miss México, vivió un momento tenso en Tailandia, donde se encuentra participando en el certamen de Miss Universo. Durante una cena oficial, el director del concurso en ese país, Nawat Itsaragrisil, la llamó “tonta”, situación que derivó en la restricción de su participación dentro del evento y en la intervención de Raúl Rocha Cantú, presidente internacional de Miss Universo.

Entre las primeras voces que salieron en su defensa estuvo la de su hermano, Bernardo Bosch Fernández, quien condenó públicamente las agresiones y expresó su rechazo hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Tras el pronunciamiento, usuarios de redes sociales se preguntan quién es el hermano de la representante de México en el certamen de belleza más importante a nivel internacional. Esto se sabe.

¿Quién es el hermano de Fátima Bosch, Miss México?

Fátima Bosch y su hermano Bernardo son hijos de Vanessa Fernández y del empresario Bernardo Bosch Hernández. Los papás de Miss México tienen 30 años de casados.

Bernardo Bosch Fernández, de 28 años, nació el 25 de diciembre de 1996 en Villahermosa, Tabasco, y mantiene una activa presencia en redes sociales.

Es nieto del arquitecto y empresario ganadero José Miguel Bosch López de Llergo.

El hermano de Fátima Bosch cursó su educación básica y media superior en el Instituto Oxford y el Instituto Cumbres, y posteriormente se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Iberoamericana.

Del mismo modo, en mayo de este año, celebró en redes la obtención de su maestría en Gobernanza y Comunicación Política por la George Washington University.

Además de colaborar profesionalmente en la empresa familiar Brahman, dedicada a la ganadería, Bernardo participa en programas sociales orientados a apoyar a jóvenes y sectores vulnerables en coordinación con iniciativas del gobierno federal.

A través de sus redes, suele documentar los recorridos que realiza por distintos municipios de Tabasco, donde interactúa con los habitantes y conoce de primera mano las necesidades de cada comunidad. También ha trabajado en el Senado de la República.

En Instagram también comparte fotografías de viajes familiares y paseos por lugares como París, Francia, Washington. D.C. y Tabasco, entre otros lugares.

Su familia tiene una larga relación con los certámenes de belleza pues, además de su hermana Fátima, actual Miss México, varias de sus tías también participaron en concursos, obteniendo títulos y lugares destacados.