Miss Chile pide disculpas por VIDEO ‘inhalando’ maquillaje, ¿fue culpa de su maquillista?

El certamen de Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar, ahora por un video de Inna Moll, Miss Chile, quien realizó un trend de TikTok en el que fingía que inhalaba maquillaje, lo que recibió varias críticas en redes sociales.

Y es que para muchos, es considerado que las integrantes de Miss Universo deben dar un ejemplo de comportamiento y valores, por lo que no les pareció correcto que la representante de Chile en el certamen hiciera una referencia al consumo de sustancias ilícitas.

Inna Moll pide disculpas por su polémico video

A través de sus redes sociales, Inna Moll aclaró la situación y pidió disculpas a las personas que se ofendieron por su video publicado, a su vez que responsabilizó en parte a su maquillista por el mismo.

“La persona que subió el video fue un maquillador que me dijo ‘graba esto’. No sé si fue por la barrera del lenguaje, no nos estábamos entendiendo bien, yo le decía que no y él sigue y sigue”, relató.

La famosa admitió que haber aceptado grabar el video tuvo que ver con las tensiones dentro del certamen tras la humillación de la Miss México, Fátima Bosch, de parte de Nawat Itsaragrisil. “Con todo lo que está pasando no me negué”, dijo.

“Así fue, el video está arriba y lamento mucho si alguna persona se sintió...”, expresó antes de hablar de la próxima parada del certamen a Phuket, donde se llevará a cabo otra parte del concurso. De este modo, Inna compartió su deseo de tener una actuación favorable en Miss Universo 2025.

El maquillista también pidió disculpas por lo ocurrido, al asegurar que su intención no era dañar la imagen de la participante latinoamericana ni mucho menos. El mensaje fue compartido por la chilena, quien agradeció por el mismo.

“Siento profundamente lo que pasó. Me disculpo sinceramente con Miss Chile y todos los involucrados. Lo que hice fue irreflexivo y sin ninguna intención oculta de dañar al concursante o la imagen del país. Fue simplemente un contenido siguiendo una tendencia en línea actual. Les aseguro que algo así no volverá a suceder“, expresa el breve comunicado.

El polémico video de Miss Chile donde ‘inhala’ maquillaje

En el video podemos ver una transformación en la modelo de antes y después de haber sido maquillada y arreglada para una de las ceremonias de la concentración que se lleva a cabo.

Lo que llamó la atención fueron sus movimientos con la canción ‘Addicted to You’ de Shakira, pues la mujer decidió imitar un trend de TikTok que implica fingir que inhalas algo a lo que “eres adicto”.

De este modo, la chilena lo hizo con un polvo blanco que era maquillaje como parte de una transición para mostrar su apariencia ya completamente arreglada.

A pesar de su gran belleza, las críticas no se hicieron esperar y muchos criticaron a Miss Chile por el video, ya que señalan que haría referencia al consumo de drogas. Inna Moll aclaró posteriormente la situación.