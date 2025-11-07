Nawat Itsaragrisil enfrentará demanda por agresión, revela Raúl Rocha

El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, anunció que el certamen iniciará una demanda en contra de Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, a raíz del incidente ocurrido con la representante mexicana, Fátima Bosch, durante un acto oficial celebrado en dicho país.

El escándalo en redes sociales tomará un tono más serio al escalar a nivel legal. La denuncia busca marcar un precedente y evitar estas malas prácticas en los certámenes de belleza, agregó Rocha.

Nawat Itsaragrisil enfrenta demanda por agresión, revela Raúl Rocha

Luego de la agresión de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch, Miss México, que generó indignación en redes sociales, parece ser que la situación tomará un tono más serio y escalará a nivel legal.

En una entrevista con Multimedios, Raúl Rocha Cantú informó que ya instruyó a su equipo legal para que presenten una denuncia ante las autoridades de Tailandia.

“He comisionado a nuestro CEO, Mario Búcaro, para que sostenga reuniones en Tailandia y mantenga contacto con los abogados locales sobre las acciones legales que se llevarán a cabo”, señaló presidente de la organización Miss Universo.

El también propietario del grupo Legacy Holdings indicó que, debido a la diferencia de husos horarios, la denuncia pudo haberse interpuesto entre la noche del miércoles y la mañana del jueves. Subrayó que la orden de proceder fue “muy clara” y que el proceso contra Nawat Itsaragrisil ya está en marcha.

Raúl Rocha vs Nawat en Miss Universo 2025 ı Foto: IG: @nawat.tv y @raulrocha777

Raúl Rocha aclaró que su intención es sentar un precedente dentro de los certámenes internacionales de belleza. Esto ayudaría a futuras participantes y a evitar abusos de poder.

“No se trata de defender particularmente a Fátima, sino a todas las mujeres que pudieran llegar a tener una situación como la que lamentablemente se presentó. Se tiene que denunciar y pronunciarse, hay que defenderlas”, puntualizó.

Con base en los videos y testimonios sobre el altercado que ocurrió esta semana, los abogados de Miss Universo México sustentarán su denuncia argumentando posibles delitos de agresión y discriminación.

Hasta el momento, Nawat Itsaragrisil no ha emitido ninguna declaración oficial respecto a la demanda. Del mismo modo, Fátima Bosch, Miss México, no ha brindado mayor información.

El altercado de Nawat Itsaragrisil y Fátima Bosch

El incidente tuvo lugar durante un evento público de Miss Universo 2025, el martes, cuando Nawat Itsaragrisil interrumpió e insultó a Fátima Bosch, representante de México.

El presidente de Miss Universo Asia incluso a ordenó al personal de seguridad que la joven de 24 años fuera desalojada del lugar. En ese momento, Fátima salió por sí sola y otras participantes abandonaron la concentración, en solidaridad con la tabasqueña.

La situación fue captada en video por algunos asistentes y se difundió rápidamente en redes sociales, lo que provocó una fuerte ola de indignación entre los seguidores del certamen y la comunidad mexicana.