¿Quién es Raúl Rocha y de dónde es? Esto sabemos del dueño de la mitad de Miss Universo

El nombre del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú se ha vuelto tendencia después del altercado que hubo por el hostigamiento público de Nawat Itsaragrisil contra Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025.

Tras el escándalo, Raúl Rocha reaccionó con un comunicado en el que dio a conocer sanciones contra el directivo tailandés, además de dando a conocer medidas legales. "Quiero dejar en claro mi gran indignación y repudio a Nawat por la agresión que hizo el público en contra de Fátima Bosch, Miss Universe México, a quien humilló, insultó y faltó al respeto", declaró.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos que forman parte del certamen 74 de Miss Universe y que ésta sea limitada o nula”, explicó el empresario. Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales.

¿Quién es Raúl Rocha y de dónde viene?

Raúl Rocha Cantú es originario de Monterrey, Nuevo León. Destacó como figura pública a raíz de su vínculo con el Casino Royale, establecimiento donde en 2011, un ataque dejó 52 víctimas.

Tras la tragedia, el empresario se trasladó a Estados Unidos, en medio de una investigación sobre el incendio y las condiciones del centro de entretenimiento.

A pesar de todo, se mantuvo al frente de Legacy Holding Group, consorcio que opera en sectores como energía, aviación, manufactura, tecnología y espectáculos.

Después, adquirió la mitad de Miss Universe Organization (MUO), en una alianza con la tailandesa Anne Jakkaphong Jakrajutatip, quien encabeza JKN Global Group.

En 2023, enfrentó un escándalo cuando desbancó a Lupita Jones del liderazgo de Miss Universo México e impulsó la designación de Cynthia de la Vega y, posteriormente, de Martha Cristiana y George Figueroa.

Su gestión en el certamen de belleza ha estado bajo el escrutinio público. En 2024, se exhibió un audio en donde Raúl Rocha y Anne Jakkaphong decían que las mujeres trans, casadas o mayores de 40 años “pueden competir, pero no pueden ganar” en Miss Universo.