El conflicto que Miss México Fátima Bosch con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de Miss Universo Asia y presidente de Miss Grand International, durante un encuentro con las concursantes en Tailandia, sigue llamando la atención.

Ante la tensión que hay en el certamen de belleza, internautas se preguntan quién es el verdadero dueño de Miss Universo; esto se sabe al respecto.

¿Quién es el verdadero dueño de Miss Universo?

El certamen Miss Universo es actualmente propiedad de la Miss Universe Organization (MUO), una entidad que ha pasado por diversas manos a lo largo de su historia.

Hoy MUO se encuentra bajo control mayoritario de JKN Global Group. Esta empresa tailandesa es dirigida por la empresaria y activista por los derechos de las personas trans Anne Jakkaphong Jakrajutatip.

El grupo adquirió una parte de la organización en octubre de 2022 por aproximadamente 20 millones de dólares. el hecho marcó un momento histórico, pues Anne se convirtió en la primera mujer transgénero propietaria del certamen de belleza más importante del mundo.

Sin embargo, actualmente la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia está investigando a JKN Global Group por fraude.

La empresaria habría entregado información falsa en los estados financieros anuales de JKN de 2023 y en los informes del primer trimestre de 2024. Debido a esto, Anne Jakkaphong Jakrajutatip está inhabilitada para ocupar cargos ejecutivos o de directora en empresas durante el proceso legal.

LOOK: Miss Universe owner Anne Jakkaphong Jakrajutatip delivers a speech during the final's night of #MissUniverse2023



📷 Miss Universe/YouTube pic.twitter.com/HtMD3fDhXM — Daily Guardian (@dailyguardianph) November 19, 2023

Antes de esta adquisición, Miss Universo pertenecía a la compañía IMG Worldwide LLC, que a su vez había comprado los derechos del concurso en 2015 al entonces propietario, el expresidente estadounidense Donald Trump.

¿Y Raúl Rocha Cantú?

En enero de 2024, JKN Global Group anunció una alianza con la empresa mexicana Legacy Holding Group USA Inc., liderada por el empresario Raúl Rocha Cantú.

De esta colaboración surgió la nueva compañía JKN Legacy Inc., que desde entonces comparte la gestión y los derechos comerciales de la marca Miss Universe.

Este acuerdo también permitió que se trasladaran parte de las operaciones y futuros proyectos a América Latina, con el propósito de impulsar una mayor conexión del certamen con la región.

Raúl Rocha Cantú ha destacado en entrevistas que esta nueva etapa de Miss Universo tiene como objetivo fortalecer la estructura empresarial del certamen, expandir su alcance mediático y mantener el prestigio que lo caracteriza desde su creación en 1952.

Esto quiere decir que Anne Jakkaphong Jakrajutatip y Raúl Rocha Cantú lideran Miss Universe. Sin embargo, debido a las investigaciones en contra de la empresaria, el mexicano es el presidente de Miss Universe Organization.