‘Fátima Bosch es un ejemplo’, Sheinbaum reconoce a concursante de Miss Universo por defenderse

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un reconocimiento a Fátima Bosch, representante de México ante al certamen de Miss Universo, por haber alzado la voz ante la agresión cometida por el director tailandés Nawat Itsaragrisil.

Durante un evento, el director emitió expresiones despectivas contra la concursante mexicana, quien abandonó la sala junto a otras participantes y después expresó que lo hecho por el hombre fue una falta de respeto y frente a lo cual opinó que:

No importa si tienes una corona, si eso te quita la dignidad, tienes que irte Fátima Bosch



“Mi reconocimiento a #FátimaBosch”.

Sobre la agresión verbal de #NawatItsaragrisil a Miss México, la presidenta de #Sheinbaum expresó su desacuerdo y que es indignante. #LaMañaneraDelPueblo pic.twitter.com/ViwREhrjWG — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) November 5, 2025

La mandataria mexicana respaldó la decisión de Bosch, a quien consideró un ejemplo de cómo enfrentar situaciones con dignidad.

“Pues mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente eh dice, “No estoy de acuerdo.” Y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz… Y en los eventos públicos, digo, las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos”, dijo.

Luego de la agresión sufrida por la concursante, se informó que la participación de Nawat en los eventos de lo que resta de concentración de Miss Universo 2025 había sido minimizada o quitada por completo.

Varias concursantes dieron su respaldo a la mexicana Fátima Bosch luego de lo ocurrido, asegurando que algo así no debía volver a ocurrir en este tipo de concursos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT