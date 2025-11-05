El nombre de Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, continúa siendo tendencia después de enfrentar con firmeza las agresiones verbales de Nawat Itsaragrisil.

Su actitud al enfrentarlo y defender su dignidad fue ampliamente reconocida y celebrada en redes sociales. El episodio evocó lo ocurrido años atrás con diferentes figuras del modelaje, tal como Alicia Machado, quien enfrentó duras críticas por su peso tras ganar el título de Miss Universo 1996.

A raíz de esta comparación, la también actriz y conductora venezolana expresó su apoyo a Fátima. Aseguró que se debe alzar la voz contra cualquier forma de humillación o falta de respeto hacia las mujeres que participan en certámenes de belleza.

Sin embargo, algunas de las declaraciones de Alicia Machado generaron opiniones divididas entre los usuarios. Mientras unos respaldan su postura, otras personas afirman que es xenófoba, debido a comentarios despectivos sobre Tailandia y la gente asiática.

Alicia Machado estalla contra Nawat Itsaragrisil y genera polémica

La actriz y conductora Alicia Machado realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales la tarde del martes 4 de noviembre, donde aprovechó para expresar su postura ante las faltas de respeto que sufrió Fátima Bosch por parte de Nawat Itsaragrisil.

La venezolana y ex Miss Universo manifestó su apoyo a la mexicana y condenó el comportamiento del director del certamen. Resaltó la necesidad de mantener la dignidad y el respeto hacia todas las participantes.

Agregó que, desde que ella participó en Miss Universo, hay en el mundo de los certámenes este tipo de violencias.

“En el año 97, y al día de hoy, sigue siendo el mismo problema, porque es un problema cultural. Entonces, no entiendo por qué se sigue avalando que estos concursos internacionales caigan en malas prácticas…”, dijo.

“Qué c*ñ* hacen en Tailandia, en un país de mierd*, en donde todavía las mujeres de deben tirar en el piso para hacerle reverencia a cuatro huev*nes que gobiernan, a quién se le ocurrió llevar el concurso para allá…”, añadió Alicia Machado.

Durante otro momento de su transmisión en vivo, la actriz criticó a Nawat Itsaragrisil, calificándolo de misógino y realizando fuertes señalamientos en su contra. Además, expresó su deseo de que el director, responsable de los insultos hacia Fátima Bosch, fuera removido de su puesto.

La están acabando, diciéndole de todo a Alicia Machado tras sus fuertes declaraciones sobre Tailandia y su cultura por lo sucedido entre Nawat y la candidata de México. pic.twitter.com/9CsJMTM72E — Miss Coronas (@miss_coronas) November 5, 2025

Alicia Machado: ‘Los mexicanos se respetan’

Alicia Machado también defendió el respeto hacia las y los mexicanos y, como actriz y modelo, manifestó su deseo de que en la coronación oficial de Miss Universo sea Fátima Bosch quien obtenga el título en el certamen de belleza más prestigioso a nivel mundial.

Además, se pronunció en favor de la comunidad latina y las mujeres.