El evento Supernova Génesis 2026 se ha vuelto tendencia desde hace unas semanas, pues reunirá en el ring a diversas personalidades del entretenimiento e Internet de México y América Latina.

Los combates serán presenciados por miles de asistentes que se darán cita en la Arena CDMX. Sin embargo, este año se contará con una transmisión en vivo exclusiva por Netflix, lo que marca un hito en la plataforma al apostar por llevar el fenómeno de las peleas entre creadores de contenido a una audiencia global.

La pregunta que muchos se hacen es cuánto desembolsó la compañía de streaming para asegurar los derechos de este show que ha ganado popularidad entre los aficionados del boxeo amateur; en La Razón te contamos lo que se sabe.

¿Cuánto pagó Netflix por transmitir el Supernova Génesis 2026?

Hasta el momento Netflix no ha confirmado la cantidad que pagó por transmitir el Supernova Génesis 2026 a través de su plataforma.

Sin embargo, el evento se transmitirá en vivo y sin costo adicional para sus suscriptores, lo que significa que la empresa estadounidense podría ganar suscripciones durante estos días, pues el público desea ver los combates entre los creadores de contenido.

Lo que sí se sabe es que el acuerdo se considera estratégico, ya que posiciona a Netflix como pionero en la transmisión de espectáculos de este tipo; eventos como La Velada del Año o Ring Royale, son transmitidos por redes sociales. La plataforma podría abrir nuevas líneas de contenido que trasciendan las series y películas tradicionales, así como ganar suscriptores de Latinoamérica.

¡Esto se va a poner bueno! 🔥 Ya está todo listo para 'Supernova: Genesis' este 26 de abril a las 7:00 pm. ¡En vivo, solo en Netflix! 🥊😎 pic.twitter.com/KvxyoO7Qud — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 22, 2026

¿Quiénes participarán en el Supernova Génesis 2026?

Los creadores de contenido que se enfrentan este domingo en el ring de Supernova Génesis 2026 son:

Alana Flores vs Florencia Vigna

Milica vs Ari Geli

Mario Bautista vs Aaron Mercury

El Abraham vs Nando

Kim Shantal vs Karely Ruiz

Lonche vs Willito

Además, el evento contará con la presencia de los integrantes de La Cotorrisa, Slobotzky y Ricardo Pérez, como comentaristas. A esta dupla se suma el famoso Carlos El Zar Aguilar, quien también analizará cada movimiento durante los combates.

Los host o anfitriones serán Berth Oh, un conocido creador de contenido que se dedica a compartir su pasión por los coches y los sneakers de lujo, y Juan Guarnizo, el famoso streamer colombiano. Mientras que el anunciador será el legendario estadounidense Jimmy Lennon Jr.