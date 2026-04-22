Supernova 2026: Esta es la cartelera oficial del evento de box entre influencers

Este domingo 26 de abril es el Supernova 2026, uno de los eventos de box de entretenimiento más esperados, en el que vemos reunidos a varias celebridades del Internet que se enfrentan en el ring tras un par de meses de entrenamiento.

Cartelera completa del Supernova 2026

La cartelera del Supernova 2026 promete peleas impactantes que darán de qué hablar en redes sociales y encenderán a las millones de personas que verán el evento en vivo en la Arena CDMX y a través de la plataforma de Netflix.

Sobre las peleas, que son el centro del evento, serán seis los enfrentamientos que veremos en el ring de la Arena CDMX con la participación de creadores de contenido virales. Ellos son:

Alana Flores vs Florencia Vigna.

Milica vs Ari Geli.

Mario Bautista vs Aaron Mercury.

El Abraham vs Nando.

Kim Shantal vs Karely Ruiz.

Lonche vs Willito.

Esta cartelera sufrió varios cambios, pues a las pocas semanas de anunciarse las peleas, la ex rival de Alana, Samadhi Zendejas, decidió salirse del evento. Asimismo, a menos de una semana de show, Lupita Villalobos tuvo que bajarse de su pelea contra Kim.

El anunciador será Jimmy Lennon Jr, un locutor de ring de boxeo estadounidense que fue empleado principalmente por ShowtimeyFox Sports como locutor de ring para sus eventos Showtime Championship Boxing y Premier Boxing Champions, también por Bob Arum’s Top Ranken los eventos de ESPN.

También se reveló que Bárbara de Regil tendrá una participación especial en el evento, aunque de momento no se ha revela qué es lo que hará exactamente en el Supernova, pues podría funcionar como conductora, comentarista o algo más.

Como comentaristas, por segundo año consecutivo veremos a La Cotorrisa en el evento. Se suma El Zar, Juan Guarnizo y Berth Oh a la icónica dupla.

Por si fuera poco, el evento también contará con varios artistas que amenizarán el momento, los cuales son:

Carin León

Óscar Maydon

Víctor Mendivil

Omar Camacho

Ozuna

El Supernova 2026 se llevará a cabo este 26 de abril y se podrá ver a través de el evento completo de streaming de Netflix. En México, la presentación podrá verse a partir de las 19:00 horas (CDMX) / 18:00 horas (Pacífico).

De acuerdo con Juan Guarnizo, el evento ya es completamente sold out para verlo en vivo en la Arena CDMX; para verlo por Netflix, hay que tener una suscripción activa en la plataforma.