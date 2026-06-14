¿Gaspi predijo su muerte? El VIDEO con extrañas coincidencias que desató teorías

Tras la inesperada muerte del streamer argentino Gaspi en un accidente aéreo, las redes sociales han revivido un video del creador de contenido que desató teorías sobre el inesperado fallecimiento del famoso.

Y es que cuando una celebridad muere de una manera violenta o repentina, muchas veces los fans tratan de encontrar un motivo detrás de la misma, aunque no lo exista. Por ello, ahora teorizan que él predijo de algún modo que fallecería.

¿Gaspi predijo su muerte?

Plataformas como X y TikTok han comenzado a compartir videos que fueron publicados anteriormente en las cuentas oficiales de Gaspi, en las que el creador de contenido incluyó elementos que ahora están relacionados con su fallecimiento.

Uno de ellos es un helicóptero, que aparece en un video encima de él mientras hace flexiones y un entrenador le habla. El helicóptero para sobre él y después lo vemos de pie con una caja roja en las manos, que tiraron desde la aeronave. Esto ocurre en el minuto 14:06.

Además, en otro video vemos al influencer dentro de un taxi y en una toma, podemos ver los números 6 y 14, que ahora corresponden al 14 de junio, la fecha de su fallecimiento.

Otros usuarios han mencionado que en el video, el realizador hace una referencia a Borges, quien también falleció un 14 de junio. También señalaron que faltaban 14 días con 6 horas para el cumpleaños de Tree y 6 meses con 14 días para el de Gaspi.

Estas extrañas coincidencias han generado una amplia conversación en redes sociales. Te dejamos algunas reacciones:

“Hablan de el taxi que dice 06.14 pero nadie habla de que en ese mismo clip hay un helicóptero y en una canción de Oliver hay 2 helicópteros juntos”.

“Si algo he aprendido de la vida es que nada es coincidencia“.

“Quizá tenían que sacar una canción hoy pero les salió mal y por eso tanta coincidencia“.

“Parte de nuestra adolescencia se fue hoy“.

“No fue predicción fue un punto de partida en el que ambos decidieron marcharse ¿Por qué se fueron? Por qué hicieron a mucha gente feliz y es hora de que también hagan felices a los que ya no están con nosotros... Gracias Oliver Gracias Gaspi descansen en paz“.

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