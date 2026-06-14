La última foto de Gaspi con una fan antes del accidente en el que murió

Este domingo, se dio a conocer la muerte de Gaspi en un accidente aéreo junto a Oliver Tree y otras cuatro personas, una noticia que ha sembrado el luto en el entretenimiento digital por el joven youtuber de 23 años de edad.

El streamer argentino comenzó a hacer videos desde los 17 años de edad, por lo que había conseguido una amplia trayectoria donde se codeaba con grandes estrellas como Ibai o Rubius; además, contaba con 3,1 millones de seguidores en Instagram y 2.85 millones en YouTube.

La última foto de Gaspi con una fan antes del accidente en el que murió

Su base sólida de fans generaba que Gaspi fuera reconocido en todos lados, por lo que no era nada extraño que en los lugares que visitaba fuera rápidamente identificado por sus seguidores o personas familiarizadas con el mundo del streaming.

Así ocurrió en la última aparición del famoso en Brasil. En redes sociales, se hizo popular la que es considerada como la última foto del famoso, la cual fue publicada por una streamer llamada Emetsuki

“Vine a Brasil y me encontré a Gaspi“, escribió la chica junto con la foto. Ella aparece con un vestido de color negro, mientras que él lleva una camiseta con estampado y encima una camisa rayada abierta.

Vine a brasil y me encontre con gaspi :D pic.twitter.com/qPAtcpkrym — EmetSuki (@EmetSuki) June 13, 2026

La publicación no tardó en generar diversas reacciones. Entre quienes lamentaban lo ocurrido y los que comentaban con humor que la imagen habría provocado un extraño efecto mariposa en muy tono cercano al humor irreverente del creador de contenido.

En su cuenta de X, la joven posteriormente hizo una segunda publicación en la que se cuestionaba sobre la muerte de Gaspi, pues dudaba que hubiera ocurrido en realidad. “¿¿¿Es real??? Dijo que solo estaba de escala, no puede ser cierto", cuestionó.

Fue este mismo domingo 14 de junio que se informó que dos helicópteros colisionaron en el aire y cayeron sobre un patio con autos eléctricos sobre Rio de Janeiro. Esto provocó un incendio que afectó a más de 20 vehículos.

La noticia conmocionó al público en general, quienes reconocían a una o más de las víctimas del accidente aéreo. En total, fueron seis las personas que murieron.

¿Quieres saber más?

¿Quién era Gaspi, youtuber que murió en accidente aéreo en Brasil? De dónde era, edad...

Muere Gaspi en accidente aéreo en Brasil; el youtuber argentino viajaba con Oliver Tree

Video del accidente aéreo en el que murieron Oliver Tree y Gaspi

Chipi Luque, ¿quién es el creador de contenido y streamer argentino?