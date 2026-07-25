Con un enorme dragón, así fue la épica entrada de Roro en La Velada del Año VI

Roro en su entrada a la velada del año 6

Durante la presentación de la Velada del Año 6, la influencer Roro hizo su aparición acompañada de su novio Pablo, mientras el público en el Estadio La Cartuja de Sevilla estaba listo presenciar uno de los combates más esperados de la noche en contra de la streamer mexicana Rivers reaccionó con aplausos.

Para subir al cuadrilátero, Roro lució un outfit al estilo medieval, con un look

El espectáculo de la entrada de Roro al estilo de GOT con un dragón de gran tamaño, dando un gran show para los asistintes y televidentes.

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La entrada de RoRo en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/uwbIIRiVJp — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

La entrada de Roro ocurre después de que surgiera incertidumbre sobre la pelea entre la influencer española y Rivers, quien señaló durante el pesaje el día anterior inconformidad con el casco que llevaría su contrincante en el evento.

Y es que por cuestiones médicas, la joven de 24 años de edad cuyo nombre completo es Rocío López Bueno no puede recibir golpes contundentes en la nariz, ya que no es candidata a tener una segunda operación.

La diferencia entre los cascos de Rivers y RoRo. 😳 pic.twitter.com/F8Orb2QfFN — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 24, 2026

En ese contexto, solo aceptó su pelea porque le dijeron que podría utilizar el casco que quisiera. Sin embargo, el equipo de Rivers estuvo en desacuerdo con el modelo elegido, pues cubría casi todo el rostro y tenía una estructura plástica al frente.

Por otro lado, el equipo de Ibai Llanos admitió la segunda opción de casco que le sugirió el equipo de la creadora de contenido, pero fallaron en informar al respecto al de Rivers. Al final, se aceptó la pelea con modificaciones en el casco para reducir las ventajas.

Esta es la segunda entrada de Roro en una competencia de box de entretenimiento. Su debut ocurrió en La Velada del Año 5, donde su novio Pablo la acompañó con una armadura de Atom, referencia a la película Gigantes de acero.

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