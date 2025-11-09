Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director de Miss Universo Tailandia, sigue llamando la atención, pues se reveló que estaría involucrado en un nuevo escándalo internacional.

El empresario tailandés sería el presunto responsable en el arresto de varios trabajadores mexicanos durante la celebración del Miss Universo 2025 en Tailandia.

Reportan detención de mexicanos en Tailandia tras denuncia de Nawat contra equipo de Miss Universo

De acuerdo con información difundida por el periodista Miguel Masjuan en el programa ¡Tal Cual! Sin Filtro, Nawat Itsaragrisil habría presentado una denuncia ante las autoridades tailandesas contra la organización internacional de Miss Universo.

Según el comunicador, el directivo descubrió que una de las marcas patrocinadoras del certamen pertenecía a una empresa de juegos en línea con sede en Filipinas, una actividad que es considerada ilegal en territorio tailandés.

“Él descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo es una empresa de juegos online de Filipinas, y en Tailandia están prohibidos los juegos de azar. ¿Qué hizo él? Fue y los denunció con la policía”, explicó Masjuan.

El periodista añadió que la denuncia de Nawat Itsaragrisil provocó un operativo policial que terminó con la detención de varios miembros del equipo técnico y de producción del certamen, entre ellos empleados de origen mexicano.

“Me dicen que estaban desayunando y aparece la policía; como si fuera una imagen de ICE en California, se llevaron presos a todos los mexicanos, a los maquiladores”, relató durante la emisión.

Asimismo, el comunicador aclaró que Nawat no tenía conocimiento de la nacionalidad de las personas detenidas, lo que aumentó la tensión entre las delegaciones mexicana y tailandesa.

“La mayoría del grupo de trabajadores son mexicanos. El CEO es guatemalteco, pero el resto son mexicanos”, señaló.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, ni la Embajada de México en Tailandia, han emitido declaraciones ni comunicados sobre la presunta detención de este grupo de mexicanos.

Del mismo modo, Fátima Bosch, Miss México, y Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, se han mantenido en silencio al respecto.

Sin embargo, de ser cierta esta situación, podría generar roces entre las autoridades diplomáticas de México y de Tailandia.

¿Por qué hay tensión entre México y Nawat?

Durante una reunión previa al Miss Universo 2025 en Tailandia, Fátima Bosch, representante de México, fue públicamente señalada por Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen.

Él la acusó de no promover al país sede en redes sociales, la llamó “cabeza hueca” o “tonta” y pidió que la seguridad la retirara del salón. La joven reina de belleza respondió que él no la respetaba como mujer y abandonó la concentración. Otras participantes salieron del lugar en solidaridad con la tabasqueña.