¡Es hermosa! Así luce Fátima Bosch sin maquillaje | FOTO

Fátima Bosch es la representante de México en Miss Universo 2025 y mientras ha tenido la corona nacional, ha dejado ver una personalidad valiente, segura y brillante que la hace destacar sin importar lo que lleva puesto o si decide no maquillarse.

Si bien uno pensaría que las reinas de belleza deberían ir arregladas de manera pulcra con maquillaje cuando salen a cualquier lado, Fátima Bosch ha destacado por mostrarse sincera al aparecer con looks en los que lleva su rostro limpio y al natural.

Así luce Fátima Bosch sin maquillaje

En más de un momento durante la concentración de Miss Universo, la tabasqueña ha aparecido casi al natural. El primer momento en que ocurrió fue cuando iba en camino a Tailandia y fue captada por algunos medios mexicanos con un look formal, pero nada exagerado.

En los días posteriores, la manera en la que la joven aparece en eventos del certamen con la cara lavada o apenas algunos retoques como cejas peinadas, bálsamo labial, rubor o pestañas rizadas, ha llamado la atención, volviéndola tendencia gracias a su personalidad relajada.

De este modo, podemos verla con maquillaje mínimo y notar los detalles que todas las personas tienen como pequeñas ojeras, aunque de todas maneras, muchos destacan la belleza natural de Bosch.

🫶🏻Sin gota de maquillaje Fátima Bosch, sinónimo de elegancia, belleza e inteligencia! ✨ pic.twitter.com/EGVhWCmAyd — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) November 13, 2025

Antes de la competencia, en redes sociales, la mujer ya había compartido fotos de ella misma donde destaca su apariencia natural y sencilla, donde es evidente que prefiere no tener puesto tanto maquillaje en su día a día.

Si bien destaca el uso de rubor, en realidad parece que siempre busca dar una apariencia relajada y sus ojos siempre son los que destacan cuando se encuentra frente a una cámara.

Sin duda, Fátima Bosch es una de las mujeres más hermosas del mundo, lo que le ha valido su lugar en Miss Universo, donde se perfila como una de las favoritas por su encanto, su naturalidad y su fuerza para demostrar que es más que una cara bonita.